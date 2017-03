Slané moučníky napekli ženy, muži i děti

Krakov – Celkem třiadvacet slaných moučníků hodnotila v sobotu pětičlenná porota při soutěži O nejlepší moučník. Zúčastnilo se jí jedenáct žen, devět dětí a tři muži.

Porota nejdříve ohodnotila celkový vzhled a pak se začaly moučníky krájet. Důležitý byl totiž i vzhled na řezu a originalita. Nakonec porotci ochutnávali. A nebylo to podle jejich slov vůbec jednoduché zvládnout tolik kousků v rychlém sledu. Na své si přišlo i oko, protože účastníci vytvořili například tyčinky se slaninou, plněné košíčky, slané muffiny a kremrole, štrúdly i šátečky, vše krásně ozdobené a hlavně chutné.

Porotci dokonce udělili v dětské kategorii dvě první místa Tereze Melčové s plněnými košíčky a Sáře Krobové s plněnými paštičkami z listového těsta. Mezi ženami byla nejlepší Šárka Sonicov s tyčinkami se slaninou. Mezi třemi stálými účastníky v mužské kategorii byl nejlepší Josef trávníček, který upekl slané kremrole s různými náplněmi. Soutěž je pokaždé součástí oslavy MDŽ.

„Začali jsme před lety bábovkami, protože jsme chtěli oslavu něčím oživit. Na příští rok chystáme slané nepečené moučníky. Lidé se sice pokaždé trochu diví, co nás to napadlo, ale výrobků se sejde vždy dost," řekla za pořadatele hlavní iniciátorka Alena Švarcová. Například Pavla Staňková upekla několik moučníků: slaný štrúdl se špenátem a balkánským sýrem a slaný štrúdl s párky. Ten nakonec přihlásila do soutěže. „Nemohla jsem se rozhoupat, který sem dám. Navíc dcera ještě upekla kapsičky plněné kyselým zelím a slaninou. Bylo to tak výborné, že to mé se s tím nedalo srovnávat. Nasadila laťku hodně vysoko. Pekli to ve škole na kroužku vaření," prohlásila Pavla Staňková.

Mezi tím, co porota hodnotila moučníky, přednesli mladí hasiči hlavně maminkám pásmo básniček a předali jim přáníčka. Zazněly i dvě hudební skladby na klávesy. Ženy dostaly také květinu a pohoštění. Pro dobrou pohodu hrál Václav Chaloupka.

Výsledky:

Ženy:

1. Místo Šárka Sonicof

2. Jaroslava Leitnerová

3. Andrea Roučková

Muži:

1. Josef Trávníček

2. Pavel Beneš

3. Zdeněk Melč

Děti

1.Tereza Melčová

1. Sára Krobová

2. Marek Braný

3. Aneta Krobová