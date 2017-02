Sokolovna je národní kulturní památkou

Rakovník – Rakovnická sokolovna se jako první historická stavba ve městě stala národní kulturní památkou.

Sokolovna v RakovníkuFoto: Deník/Miroslav Elsnic

O tom, že se tato modernistická stavba zařadí mezi nejcennější budovy České republiky, rozhodla vláda. Zařadila ji tak po bok takových památek, jako je hrad Křivoklát, Pražský hrad, nebo Karlův most. Starosta města Pavel Jenšovský k příjemné zprávě uvedl: „Zařazení naší sokolovny mezi Národní kulturní památky nás velmi potěšilo a věříme, že nám díky tomuto ocenění rozšíří možnosti dotací na opravy této cenné budovy."

Záměr na její výstavbu jako representativního stánku sportu a kultury projednávali sokolové od roku 1897. Bývalý tajemník města Petr Jandač dokonce vyhlásil úspěšnou sbírku. Přispěla i řada místních podnikatelů. Po letech příprav byl v roce 1913 položen základní kámen a po roce byla sokolovna slavnostně otevřena. Vzhled budově, který je ve stylu individualistické moderny, dodal architekt Otakar Novotný. Využit byl materiálu z místních zdrojů, tedy lícové šamotové cihly. Starosta rakovnických sokolů Josef Helebrant konstatoval: „Ocenění patří především těm, kdo stavbu sokolovny kdysi iniciovali, darovali na ní peníze a postavili ji."

Město Rakovník jako vlastník průběžně sokolovnu opravuje. V loňském roce došlo k odvodnění objektu a opravě spodní části lícových cihliček.

Sokolovna může získat více dotací na opravy

Rakovnicko tak má vedle hradu Křivoklátu v pořadí druhou takovou památku. Právě to by mohlo sokolovně pomoci při získání peněz na její opravu. Potřebovala by celkovou rekonstrukci, což znamená vysokou částku peněz.



„Vyhlášení sokolovny národní kulturní památkou sokolovně pomůže, protože národní kulturní památka je vyšší stupeň ochrany. Vlastníci tak mají možnost získat více financí než na opravu běžných kulturních památek od ministerstva kultury," vysvětloval Tomáš Kapsa, vedoucí Oddělení památkové péče Městského úřadu v Rakovníku.

Památková péče o sokolovnu přejde do pravomoci odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Středočeského kraje a ten bude vydávat rozhodnutí a závazná stanoviska. Změna je i na Národním památkovém ústavu, kde sokolovna přejde z Územního odborného pracoviště středních Čech, pod ústřední pracoviště Národního památkového ústavu.

"Nyní jsou tam okna dvojitá, tvarově, barevně i velikostí shodná. Jsou rovněž kovová, moderní takže do budovy netáhne. Architektonickou hodnotu budovy nepoškodila."

„K jakýmkoliv zásahům do budovy se už nebude vyjadřovat naše oddělení jako orgán Státní památkové péče, ale krajský úřad. Vše jde zkrátka o stupeň výš. Dohled a státní správa je přísnější.," upozornil Tomáš Kapsa.



S tím vším například souvisí i vyšší pokuty s horní hranicí až čtyři miliony korun.

Dostat by je mohla osoba, která nepečuje, provádí obnovu bez závazného stanoviska krajského úřadu. Dotace na opravu lze čerpat z programů určených pro národní kulturní památky. Ale s ohledem na skutečnost, že se sokolovna dostala do vyššího stupně ochrany, je naděje na dotace přiměřeně vyšší, které by byly opravdu potřeba.

Budovu hodně poškozuje vysoká hladina spodní vody, protože stojí blízko Rakovnického potoka. Staticky narušené je zábradlí na balkonech.

„S opravami se začalo už v loni. Měnily se nejvíce poškozené cihly v dolní partii zdiva. Před tím se měnila okna na sále. Už nefungovala a nedala se opravit. Nyní jsou tam okna dvojitá, tvarově, barevně i velikostí shodná. Jsou rovněž kovová, moderní takže do budovy netáhne. Architektonickou hodnotu budovy nepoškodila," stejně jako nová dřevěná okna v přízemí," popisoval Tomáš Kapsa.

Budova má už dva roky nové vstupní dveře. Tak by se měla postupně opravit celá sokolovna. Kdy se tak stane, není přesně známo. „Zatím je to jen výhledově. Záleží na penězích. je potřeba hodně vysoká částka," podotkl Kapsa.

Velký problém je například s bílými cihlami na fasádě. Dnes se už nevyrábí, proto je potřeba sehnat podobné, aby tam tvarem i rozměry pasovaly. Potřebná patina se dá dobarvit.

Další národní kulturní památka: Křivoklát

Kromě rakovnické sokolovny je národní kulturní památkou na Rakovnicku už zmiňovaný hrad Křivoklát, a to jen objekt. Sbírky v něm, kaple. Obrazy jsou jen kulturní památky. K opravě interiérů a například ke stěhování lavic, pokud se filmuje v kapli, se vyjadřuje Oddělení památkové péče MěÚ v Rakovníku.

Místo sokolovny se možná mohl stát národní kulturní památkou hrad Krakovec.

„Byli jsme osloveni asi před rokem a půl, abychom navrhli nějakou památku. Navrhli jsme hrad Krakovec, ale nakonec volba padla na sokolovnu. Ta si ochranu určitě zaslouží, protože architekt Novotný byl výjimečný. Stejně si zaslouží město Rakovník, mít kulturní památku. Určitě přiláká turisty," uzavřel Tomáš Kapsa.

Na ocenění sokolovny jsou pyšní i místní sokolové, jak potvrdil Starosta TJ Sokol Rakovník Josef Helebrant: „Jsme pyšní na to, že rakovničtí sokolové mohou cvičit v takto oceněné budově. Když jsem se díval na tři stovky ostatních památek tak mezi nimi žádná tělocvična není."