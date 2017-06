Souboj o okresní titul vyvrcholí již v sobotu!

Rakovnicko – Souboj o krále okresního přeboru Rakovnicka nabízí nebývalé drama. O vítězi se totiž rozhodně až v posledním kole a šanci na triumf mají ještě tři týmy! Bodově nejhůř je na tom obhájce prvenství, rakovnická Olympie, jež ztrácí bod. Svěřence Antonína Sýkory čeká v posledním kole výjezd do Lišan, kde slavili titul již vloni.

Olympie slavila okresní titulFoto: Josef Rod

K celkovému vítězství jim však stačí vyhrát za tři body a doufat, že vzájemný duel vedoucího tandemu – Lužné a Kněževsi, skončí v základní hrací době nerozhodně, neboť s oběma týmy mají lepší vzájemnou bilanci. Pokud však někdo z ostře sledovaného duelu v Lužné do 90 minut zvítězí, titul bude slavit on.



Trenér Olympie Antonín Sýkora je z vývoje soutěže velmi překvapen. „Je krásné, že se poslední tři kola hraje o hodně. Před sezonou jsem říkal, že budu rád, když skončíme na bedně. Po těch výsledcích, co jsme měli, kdy nám několikrát chytal hráč z pole Němec a vzhledem k tomu, že jsme na jaře prakticky netrénovali, jsem příjemně překvapen, že pokud vyhrajeme v Lišanech, skončíme nejhůř druzí," usmívá se Sýkora, jenž přikládá vyrovnanost soutěže spíše snižující se úrovni. „Když ostatní týmy prohrávají s naším mančaftem čtyřiceti, padesátiletých dědků a fotbalově na nás pořád nemají, tak to o něčem svědčí."

Rakovnická Olympie neprožila zrovna snový podzim, na tehdy vedoucí Městečko ztrácela propastných deset bodů. Na jaře však prohrála pouze s Lužnou a v Jesenici a zejména vítězstvím nad Kněževsí před dvěma týdny se rázně dostala do bojů o metu nejvyšší.

Vaníček očekává boj o každý centimetr

Kněževeští si udrželi nejstálejší výkony ze všech, když se většinu sezony pohybovali na prvních dvou místech. Velice mrzet je však může již zmiňovaná prohra na Olympii. Pokud by duel dopadl opačně, v Lužné, kde se vše rozhodne, by jí totiž k triumfu stačila i prohra o gól, pokud by alespoň jednu branku vstřelila. Takto jí nezbývá nic jiného, než zvítězit, protože v případě porážky by mohla skončit i třetí, s čímž by v Kněževsi rozhodně spokojeni nebyli. „K zápasu budeme přistupovat maximálně zodpovědně a budeme ho chtít samozřejmě vyhrát. Myslím, že se bude hrát bojovný fotbal o každý centimetr na hřišti a očekávám jedno z nejtěžších utkání vůbec. Lužná je velice silná, za posledních pár let tam udělali kus práce a určitě budou velice dobře připraveni. Bude to vrchol sezony," je si vědom fotbalista Kněževsi Radek Vaníček.



Ten také tuší, že v případě kněževeského zavání si Olympie druhé místo nejspíš pohlídá. „Daleko více pravděpodobnější je, že my skončíme třetí, než že prohraje Olympie v Lišanech, ale stát se může všechno. Scénářů je několik a my nechceme spekulovat."



A co kdyby Kněževes došla pro vysněnou trofej? Bude akceptovat i postup do I. B třídy, který jí byl nabídnut již vloni, kdy skončila třetí? „Pokud se nám podaří zvítězit, což nebude vůbec jednoduché, tak bude eventuální postup do B. třídy předmětem dalšího jednání," nechce předjímat kněževeský fotbalista.

Lužná chce Kněževsi vrátit porážku

Největším překvapením tohoto ročníku je bez pochyby luženská Sparta. Tým, který byl po podzimní části sezony na pátém místě, se na jaře dostal do bezvadné formy. Ve dvanácti duelech posbíral výborných 31 bodů, tedy o bod více než rakovnická Olympie. Tato jízda svěřence Tomáše Pavlíčka katapultovala až na vedoucí pozici, kterou by chtěli Luženští rozhodně uhájit, i když v ní v zimě ani trochu nedoufali. „Je zajímavé, jak se to nakonec vyvinulo. My, když jsme vstupovali do jarní části, tak jsme neočekávali, že bychom bojovali o první místo, takže pro nás je to velice příjemné vyvrcholení sezony," usmívá se trenér Lužné Tomáš Pavlíček, který vyrovnanost soutěže přisuzuje, na rozdíl od Antonína Sýkory, solidní úrovni nejlepších týmů.

„To, že je to takto vyrovnané, svědčí o tom, že nejlepší týmy mají svoji kvalitu. Já jsem doufal v to, že skončíme v první čtyřce, kam jsem počítal i s Městečkem a jsem velice rád, že se nám to splnilo. Že můžeme skončit i první, to už je taková třešnička," řekl luženský lodivod, který se na sobotní atraktivní duel pochopitelně velice těší. „Takové vyvrcholení sezony se mi velice líbí a na poslední zápas se všichni velice těšíme. Kluci se poctivě připravují, takže jsme opravdu našlápnutí. I když je ve hře zisk prvenství, tak naše primární motivace je vrátit Kněževsi porážku z konce podzimu," vrátil se Pavlíček k poslednímu vzájemnému kontroverznímu duelu, který vyhrála Kněževes 1:0.

Tehdy potrestala vyloučení kapitána Sparty Ambrůžka, jemuž se nelíbily některé výroky rozhodčího Kučery a počastoval ho několika peprnými výrazy.



A jaké jsou podle Pavlíčka největší zbraně soupeře? „Určitě zkušenost. Někteří hráči hráli za Kněževes minimálně I. A třídu, za jiné kluby hráli i v nejvyšší krajské soutěži, takže kvalitu mají nespornou. Jedinou jejich nevýhodou může být věk, což je to, na co my budeme sázet a pokusíme se je přehrát rychlostí," dodal na závěr luženský kouč.



V anketě na webu Rakovnického deníku, kde můžete tipovat vítěze i vy, je zatím jasným favoritem Lužná. Jak souboj o okresního krále dopadne v reálu?