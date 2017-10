Stavba dálnice D6 začne ještě letos. Snad

Rakovnicko – Dostavba dálnice D6 spojující Prahu a Karlovy Vary se posunula opět o kousek blíž své realizaci. Alespoň co se týká úseku mezi Novým Strašecím a Řevničovem. Obávaná EIA, tedy posouzení vlivu stavby na životní prostředí, je podle všeho v pořádku. Nyní se čeká, zda stejně pozitivně dopadne také vydané stavební povolení. Naději přineslo poslední jednání starostů postižených obcí s ŘSD (Ředitelstvím silnic a dálnic), ministrem dopravy Danem Ťokem i poslankyní za Karlovarský kraj Markétou Wernerovou, které se na začátku října konalo v Lubenci.

Ilustrační foto.Foto: VLP

„V současné době trvá lhůta pro nabytí právní moci stavebního povolení. Pokud to dobře dopadne, budou moci Lesy ČR přistoupit ke kácení stromů v tomto úseku,“ upřesnil aktuální situaci starosta Nového Strašecí Karel Filip. Ve hře jsou kromě lesního úseku mezi Novým Strašecím a Řevničovem také obchvat Řevničova a obchvat Lubence.

Karel Filip také potvrdil, že 5. října se sešla hodnotící komise, která by měla rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky. Stěžejní jsou dny do konce měsíce. Právě do posledního října je totiž šance se proti výsledku výběru odvolat. „Pokud vše dobře dopadne, mohlo by se se stavbou začít ještě tento rok,“ doufal novostrašecký starosta. Dodejme, že stavba v úseku Nové Strašecí – Řevničov je povolena už od května 2017, kdy souhlas se stavbou vydal Městský úřad v Rakovníku. Letos v létě se mluvilo o zahájení stavby v listopadu. Tedy za necelý měsíc.

Stavět se ale mělo podle předchozích plánů už v minulém roce, ani tento termín však nevyšel. Není proto divu, že starostové dotčených obcí, kteří se už několik let pravidelně scházejí na jednáních s kompetentními osobami a institucemi, jsou neustálým oddalováním stavby značně rozladěni.

Dálnici společnými silami připravují už od roku 2011, kdy vzali iniciativu do svých rukou. V roce 2013 dal stát 70 milionů korun na výkup pozemků. O dva roky později se starostové s žádostí o pomoc obrátili na prezidenta Miloše Zemana.

Stejná skepse spojená s obavami panuje také mezi obyvateli postižených lokalit, kterým nadměrný provoz nákladní dopravy ničí nejen domy a majetek, ale také zdraví.

Kromě toho je absence dálnice D6 podle některých politiků také příčinou, proč zůstává okres Rakovník nejchudším regionem Středočeského kraje. Navíc zde ubývá počet obyvatel.

„Je to špatnou dopravní obslužností. Práce tady je, zaměstnavatelé v průmyslové zóně si stěžují, že mají dost pracovních míst, ale málo zaměstnanců. Lidé se odsud často stěhují za prací do Prahy,“ řekl pro ČTK koncem loňského roku rakovnický starosta Pavel Jenšovský.

Určitou naději vkládali koncem minulého roku starostové dotčených obcí do letošních parlamentních voleb. A jak už to tak bývá, zvláště před volbami se politici předhánějí v teoretickém řešení nejpalčivějších otázek republiky, k nimž stav českých silnic a dálnic bezesporu patří.

Na přetřes stavba stěžejní dálnice D6 přišla také v politickém autobusu Deníku, který toto úterý vyvezl na své palubě deset lídrů středočeských kandidátek politických stran. Když k nim v Řevničově přistoupil Jaromír Tupý, bývalý československý motocyklový reprezentant a občan, kterého, jako mnohé jiné, trápí stav českých silnic, rozhořela se mezi politiky debata. Navíc komunikace ve Středočeském kraji, kam spadá i Rakovnicko, jsou v jednom z nejhorších stavů v republice.

To ze svých zkušeností potvrdil také Vít Rakušan (STAN): „ Po středních Čechách jezdím každodenně, silnice druhé a třetí třídy jsou hrozné. V kraji je přes 8500 kilometrů silnic a v havarijním stavu jsou i mosty.“

Za pravdu mu dal i Stanislav Grospič (KSČM), který stejně jako Ivan Bartoš (Česká pirátská strana) poukázal na vytíženost dopravy směrem ku Praze, kam Středočeši v hojném počtu dojíždějí. A zatímco Tomio Okamura (SPD) pokládá za hlavní problém peníze, Jan Skopeček (ODS) vidí chybu ve fungování stavební legislativy.

Na ni si Deníku letos v létě postěžoval také novostrašecký starosta Karel Filip. „Je to hrozné, kolik musí být různých povolení, než se vůbec začne stavět. A doufám, že už se konečně začne, i když tomu moc nevěřím,“ znělo z jeho úst.

Oddalování stavby potřebné dálnice tak podle všeho není otázkou peněz, byť si to někteří obyvatelé dotčené lokality jiným způsobem vysvětlit neumějí. Jako třeba Květuše Pavlíčková z Řevničova. „Podle mě už to mělo dávno být. Nevím, proč se to pořád odkládá. Snad kvůli financím. Každopádně přejít silnici v Řevničově je katastrofa,“ prohlásila před časem pro Deník.

Kromě úlevy pro občany, kteří jsou nadměrnou dopravou zasaženi nejvíce, by dálnice D6 znamenala také bezpečnější cestu do Německa.

Plán stavby:

Stavba R6 Nové Strašecí Karlovy Vary v délce 82 km obsahuje 12 staveb.

Ve Středočeském kraji jich je celkem pět:



1. Nové Strašecí - Řevničov,

2. obchvat Řevničova,

3. obchvat Krušovic, Krupá přeložka,

4. Hořesedly přeložka Hořovičky,

5. Hořovičky obchvat

Poslední jsou v plánu: Hořesedly (r. 2021) a Hořovičky (r. 2023)

Hotovo: v roce 2030 (pozn. red. plán z roku 2014)