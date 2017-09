Stejné jako loni, shodují se kasteláni na návštěvnosti

Rakovnicko – Česká republika se může pyšnit obrovským počtem krásných památek, které každoročně lákají jak místní, tak turisty ze všech koutů světa. Nejinak je tomu na Rakovnicku, kde dominuje hrad Křivoklát a Krakovec. Kastelánů obou těchto památek jsme se zeptali, jak se jim v právě končící turistické sezoně letos dařilo s návštěvností.

Hrad Křivoklát.Foto: archiv VLP

Jejich odpovědi byly vcelku shodné. Jak kastelán Křivoklátu Petr Slabý, tak kastelán z Krakovce Jiří Sobek hodnotí letošní rok jako v podstatě srovnatelný s tím loňským.



„ Návštěvnost byla velmi slušná. Loňský rok jsme měli přes hlavní sezonu více než sto tisíc návštěvníků. Doufám, že na přibližně podobnou hodnotu se nám podaří dostat i letos, kdy je to možná snad ještě trochu lepší, ale nechci předbíhat. Přesná čísla ještě neznám,“ hodnotil křivoklátský kastelán.



Hrad Křivoklát má otevřeno po celý rok a profituje zvláště z opravdu velkého množství akcí, které se v jeho prostorách během roku vystřídají. Tou nejaktuálnější je Křivoklání, které návštěvníky i zaměstnance hradu čeká už tento víkend. „Na státní svátek 28. října chystáme Poctu tradicím první republiky. V listopadu Svatomartinský košt, pak dva adventní víkendy a pravděpodobně poslední akcí v tomto roce bude vánoční koncert,“ vyjmenovával pestrou nabídku Petr Slabý.



Jak ale vzápětí přiznal, akcemi jsou na Křivoklátě už doslova zahlceni. „Kalendář máme naplněný, prostoru na nějakou novinku už moc nezbývá,“ dodal. Na zimní sezonu se proto zaměří spíše na scénické noční prohlídky hradu, které si lidé oblíbili už během letních měsíců. Letos na Křivoklátě panoval renesanční rok, takže kromě Lucemburků na Křivoklátě nabízeli návštěvníkům také možnost na vlastní kůži zažít, jak to na hradě chodilo za pobytu Filipíny Welserové. Příští rok by nabídka nočních prohlídek mohla být opět bohatší o další téma.



Pod správu hradu Křivoklát spadá i nedaleká roubenka ve Zbečně, známá jako Hamousův statek. Jejím správcem je taktéž kastelán Petr Slabý, o památku se ale každodenně stará Luboš Vokoun. Ten prozradil, že čísla návštěvnosti ho nijak zvlášť netrápí. Důležitější je pro něj radost ostatních. „Už dlouho říkám, že pro mě není důležitý počet lidí, ale spokojenost těch, kteří k nám přijdou. Většinou se sem totiž vrátí nebo nás jako turistický cíl doporučí ostatním, a to je vždy příjemné,“ nechal se slyšet Luboš Vokoun, který minulý rok ve statku provedl asi šest tisíc návštěvníků.



S letošní sezonou je v podstatě spokojený. S Křivoklátem se to ale srovnat nedá, i když spousta lidí návštěvu těchto památek spojí v jeden výlet. „Bohužel méně lidí po návštěvě Křivoklátu zamíří ještě sem. Naopak je to častější. Je nutné si uvědomit, že na Hamousův statek nemíří houfně autobusy turistů. Je to památka v malé vesnici, kterou vyhledávají spíše rodiče nebo prarodiče s dětmi. Nebo ti, kteří si statek vyloženě najdou, protože je zajímá,“ dodal.



Statek funguje do konce září, před Vánoci ale nabízí adventní akce. A kdo by si ho chtěl prohlédnout i mimo sezonu, stačí prý zavolat přímo Luboši Vokounovi, který roubenkou rád provede všechny zájemce.



Tradičně nejúspěšnějšími měsíci co do počtu návštěvníků jsou ty letní. Vede červenec. A nejinak je tomu také na Krakovci. Tam v loňském roce zamířilo asi 25 tisíc lidí a podobné číslo očekávají i pro rok 2017. Jak ale přiznává kastelán Jiří Sobek, tamní sezona je zcela závislá na počasí.



„Když je venku nevlídno, lidé samozřejmě ubývají. Ovšem najdou se i ti, kteří naopak vyhledávají podmínky, jako je mlha a déšť a libují si v tom. Nejen Krakovec, ale i jiné objekty pak získají nezaměnitelnou atmosféru, která se nedá srovnávat s tou za letního dne. Obojí má zkrátka to svoje.“



Výletníci zpravidla slábnou s koncem října. Krakovec se poté uzavře a nové návštěvníky vítá opět na jaře. Do konce roku ale možná přibude ještě jedna novinka. Kastelán plánuje zimní prohlídku na sněhu.



V hlavě ale již teď nosí plány na příští léto. Záleží ovšem na tom, jak rychle a hladce budou probíhat záchranné práce, které na Krakovci odvážně začaly uprostřed letní sezony a trvat mají rok. Z toho důvodu tu výrazně omezili pořádání kulturních akcí i stále oblíbenějších svatebních obřadů.



„Kulturní život jsme zúžili na individuální akce, koncerty letos byly třeba jenom tři. Odmítl jsem také třicet svatebních obřadů. Do toho prostoru se to zkrátka nehodilo. Představte si svatebčany mezi hromadami suti…“ popisoval s úsměvem kastelán Krakovce s tím, že pět svateb v místě povolil, ovšem konat se musely za hradem, ne v něm. Zájem o Krakovec jako místo svatebního obřadu podle jeho slov každoročně stoupá. Obřady už má v tuto chvíli objednané na rok dopředu.