Studenti připravovali sváteční menu o čtyřech chodech

Rakovník - Celkem čtrnáct studentů oboru kuchař číšník Integrované střední školy v Rakovníku skládalo v posledních dnech závěrečné zkoušky, které mají tři části: písemnou, praktickou a ústní. A samotná praktická byla rozdělena opět na tři části.

Jeden den žáci připravovali jídlo ze své závěrečné práce v laboratoři. Další den je čekala prezentace menu i tabule opět ze závěrečné práce. A do třetice žáci vařili jídlo ve školní kuchyni. Den před tím si je nanormovali, to znamená, spočítali, kolik potřebují surovin na určitý počet porcí. Od časného rána pracovali v kuchyni a jídlo pak i naservírovali hostům u svátečně prostřené tabule. Například v jednom dnu budoucí kuchaři číšníci podávali jako předkrm masovou pěnu, hovězí vývar s kuličkami tří barev, frankfurtský závitek s houskovým knedlíkem, husarskou roládu s bramborem, nebo plněné bramborové knedlíky se zelím. Jídlo si losovali.

Eliška si vytáhla plněné bramborové knedlíky. „Od tří hodin od rána jsem kvůli trémě nespala. Měla jsem ale štěstí. Jídlo bylo jednoduché a zvládla jsem to. Baví mě to. Hodně vařím i doma, takže mám praxi. Pokud mi vyjdou dobře zkoušky, chtěla bych pokračovat ve studiu na nástavbě," svěřila se Eliška mezi obsluhováním hostů. Žáky chválila i učitelka odborného výcviku Helena Sobotková: „Žákům to zatím jde pěkně, někdo trochu zaváhá, ale celkově jsou šikovní a myslím, že to bude dobré." Jídlo chutnalo výborně.

Závěrečné zkoušky žáci skládali podle celostátního jednotného zadání. „Nevěděli jsme dopředu, co bude v písemné části, co budou žáci vařit, ani co bude při ústních zkouškách. Otázky jsou rozpečetěny až v den zkoušek," vysvětlovala učitelka Ilona Musilová.

Zatím podle zkušenosti pedagogů jednotné zkoušky obsahují více otázek ze všeobecných znalostí. Pokud si škola připravovala zkoušky sama, učitelé tam zařadili otázky ze speciálních oborů, které se žáky probírali. Například, pokud se učili flambovat, zařadili otázky z flambování. Ty v letošním zadání chyběly. V tomto týdnu čekají ještě žáky Integrované střední školy v Rakovníku ústní zkoušky.