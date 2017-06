Studenti se bouří proti vedení školy

Rakovník /FOTOGALERIE/ – Vypjatá situace panuje na Masarykově obchodní akademii v Rakovníku. Učitelé dostávají výpovědi, studenti se proti tomu bouří a pořádají protestní pochod jako výraz podpory a solidarity a zároveň nesouhlasu s kroky, které vedení školy podniká. Podle ředitelky školy Radky Soukupové je to ale nezbytný krok kvůli rozpočtu školy.

S kroky, které se nestřetly s podporou studentů, kantorů ani veřejnosti, vedení školy začalo už v minulém školním roce. V něm ze střední školy dostal výpověď pro nadbytečnost Josef Podpěra, jediný vyučující předmětu informační a komunikační technologie, ze kterého se skládá praktická maturitní zkouška.



Letošní školní rok došlo k dalším personálním změnám. Ke konci května dobrovolně podala žádost o výpověď jediná aprobovaná učitelka matematiky Ludmila Šímová, která ve škole vyučovala od roku 2003. K odchodu ze zaměstnání se rozhodla poté, co na poradě pedagogického sboru vyjádřila nesouhlas se současným směrem, kterým se škola ubírá.



Na další pedagogické poradě, která se konala 2. června, ředitelka školy kantorům oznámila, že vzhledem k poklesu počtu žáků a snížení počtu tříd se vedení školy rozhodlo opět pro personální změny. O obou variantách řešení, které Radka Soukupová navrhla, se na poradě hlasovalo.

S návrhem o snížení počtu úvazkových hodin o dvě třetiny úvazku pro všechny vyučující tak, že by v případě jeho odsouhlasení mohli zůstat dál všichni zaměstnanci školy, nesouhlasil nikdo. Proti byl jen jeden hlas a všichni ostatní se hlasování zdrželi.



Druhá varianta řešení spočívala v tom, že je nutné pro nadbytečnost propustit dva učitele. Opět se o tomto návrhu hlasovalo, přičemž výsledek tohoto hlasování dopadl naprosto stejně. Nikdo s tímto řešením souhlas nevyjádřil, naopak nesouhlas padl jen jednou. Ostatní pedagogové se opět zdrželi hlasování. O výsledcích obou těchto hlasování byl proveden nezveřejněný zápis zástupkyní ředitelky.

Výpověď pro nadbytečnost obdrželi vyučující Irena Jiráňová a Emanuel Vambera

Po pondělním kontaktování ředitelky školy bylo Deníku poskytnuto oficiální prohlášení, ve kterém se informace o hlasování neuvádějí. U návrhu se snížením počtu úvazkových hodin stojí, že toto řešení pedagogové odmítli. U druhého řešení, které spočívá v propuštění dvou vyučujících, je uvedeno, že se k němu učitelé spíše přikláněli a vedení školy to akceptovalo.

K tomuto kroku se nakonec opravdu přistoupilo. Výpověď pro nadbytečnost obdrželi vyučující Irena Jiráňová a Emanuel Vambera, a to k 8. červnu. Oba mají na škole čtrnáctiletou praxi. Irena Jiráňová je aprobovanou učitelkou ekonomiky. Dále vyučuje také účetnictví, právo, písemnou elektronickou komunikaci a vede ekonomické semináře. Emanuel Vambera má třicetiletou pedagogickou praxi se specializací na výuku tělesné výchovy, vyučuje také občanskou nauku a společenské vědy.



V době, kdy bylo vypsáno výběrové řízení na pozici ředitele školy, se ho kromě Radky Soukupové zúčastnil právě také Emanuel Vambera. Konkurz vyhrál. Na post ředitelky ale k 1. září 2015 nastoupila právě Radka Soukupová. Vambera navíc dva roky působil ve funkci zástupce ředitele. Té se ujal ještě za působení dlouholetého bývalého ředitele školy Miloslava Blechy. Po jeho odchodu byl Vambera zástupcem nové ředitelky Radky Soukupové až do svého odvolání z funkce, ke kterému došlo minulý rok.

„Jsou to obrovské personální přehmaty. Nejde o mě. Ale z pozice tvorby a výjimečnosti školy je to špatně. Děti to také tak cítí," uvedl Deníku Emanuel Vambera.

„Dát kantorovi výpověď k 8. červnu je neprofesionální, je to podraz a nekolegiální," hodnotí nastalou situaci Irena Jiráňová. Ta také uvedla, že problém s malým zájmem ze strany budoucích studentů byl známý již v březnu letošního roku, kdy ho ředitelka školy oznámila na jedné z pravidelných pátečních porad. Řešit tedy poslední měsíc školního roku tím, že propustí dva vyučující, hodnotí Irena Jiráňová jako nezvládnutí celé situace. Další informace, které v rozhovoru Jiráňová uvedla, přinese Rakovnický deník v následujících dnech.



Celou situaci negativně vnímají také studenti školy. Ti nyní pořádají protestní akci. Pochod, při kterém nejen současní a bývalí studenti, ale i veřejnost projdou městem se uskuteční 21. června. Organizuje ho skupina tří studentů, dva z nich studují první ročník, třetí student chodí do 2. ročníku. Cílem pochodu je upozornit na nesouhlas s kroky, které současné vedení školy podniká.