Sůl na posyp a stroje připravují už v létě

Rakovník – Celkem pět set tun soli je připraveno pro letošní zimu na zimní údržbu města Rakovníka, což znamená plný sklad. Z toho polovina zbyla z loňské mírné zimy a druhá polovina byla nakoupena. Příprava na zimu začíná zhruba dva měsíce před začátkem zimní sezony, která začíná 1. listopadu.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Šárka Hoblíková



„Připravujeme stroje a navíc už v létě se nakupuje posypová sůl, protože je její cena výrazně levnější. V zimě je až o dvacet procent vyšší," informoval o situaci Dušan Godeša, jednatel Údržby městských komunikací Rakovník.

Přitom se nesmí stát, že by sůl došla. Ale její nákup je tak trochu sázka do loterie. Pokud jí zbude velké množství, z části sublimuje a její kvalita skladováním klesá.

„Zimní údržbu zajišťuje deset lidí z naší centrály. K tomu máme ještě jako subdodávku nasmlouvanou firmu na ruční odklízení sněhu, která funguje na zavolání při větším spadu sněhu v okrajových částech města. Část ručního úklidu, jako jsou schody a lávky, rovněž zajišťují naši zaměstnanci," vysvětlil Godeša

Firma uklízí pouze místní komunikace. Hlavní tahy, jako je ulice Pražská a Plzeňská, uklízí Krajská správa a údržba silnic Kladno. Ze strojového vybavení je připraveno pět sypačů a ještě multikáry bez sypačů s naloženým posypem, který se rozhazuje ručně v místech, kam velké stroje nezajedou.

Jako každý rok se zimní údržba odehrává přesně podle operačního plánu zimní údržby, kde si městský úřad přesně vyhradil, které plochy, jakým způsobem a v jakém pořadí mají být uklizeny. Plán je k dispozici na webových stránkách města. Plán vychází ze zákona a cesty musí být uklizeny podle důležitosti do čtyř hodin, do dvanácti hodin či do osmačtyřiceti hodin, a další po ošetření komunikací v první a druhé skupině.

Doba se počítá po spadu srážek. Je jasné, že se silnice uklízejí průběžně. Do první skupiny patří například všechny páteřní komunikace kolem Husova náměstí a kopce. Nejprve se ošetřují komunikace v první skupině. Poté se pokračuje s těmi v té druhé.

„Je to trochu paradoxní, protože pokud pojede stroj poblíž cesty v druhé skupině, nesmí na ni přejet. Někdy trvá posádce úklid komunikací celé trasy i šest hodin, pak se teprve může přejet na další. Z toho vyplývá, že nemůžeme být všude hned," popisoval Godeša. Samozřejmě lidé volají a oznamují nejhorší místa, která je potřeba uklidit i mimo pořadí. Stává se to nejvíce při náledí, kdy celé město je třeba během půl hodiny pod ledem.

Oproti předchozímu roku se plán údržby pokaždé mění, jedná se ale o drobné změny. Přidávají se do něj nové chodníky, například na Plzeňské směrem nahoru, dále sídliště a školka v Klicperově ulici.

V které části města bývá situace nejhorší, se nedá jednoznačně říci. „Je to opravdu lokální. Zažil jsem, že na Zátiší sněžilo a na Vinohradech bylo čisto. Nejvíce to ale klouže ve vyšších polohách, takže například v ulici Luženská, odtud se pak nikdo nedostane dolů do města. Další zrádné místo je na obchvatu města od kruhového objezdu na Zátiší k ZZN," uváděl Dušan Godeša.

Vývoj počasí se neustále sleduje. Zaměstnanci mají pohotovost, to znamená, že jsou doma na telefonu a podle potřeby na zavolání nastupují do práce. Všechny posádky už ví, kam mají vyjet, každá z nich už má svoji trasu, která se téměř nemění. Například při počasí, jaké panuje v těchto dnech, má pohotovost deset lidí plus osm vozů.

Počasí a situaci na silnicích sledují určení lidé i v noci, ti pak dávají pokyn Dušanu Godešovi a on rozhoduje o výjezdu posádek. „Zkontroluji situaci venku, pokud se mi to nezdá, projedu autem město. Mám už trasu, která bývá nejhorší. Je to ulicí Burianova směrem nahoru přes Bendovku," zkonstatoval Godeša.

Počasí, výjezd posádek i techniky se zapisuje každý den do provozního deníku. Zápisy prozrazují, že se počasí každý rok opakuje a každý třetí, čtvrtý rok bývá zima větší.