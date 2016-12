Svazek měst a obcí Rakovnicka je v likvidaci

Rakovník - Svazek měst a obcí Rakovnicka (SMOR) je v likvidaci. Na posledním zasedání rakovnických zastupitelů to řekl bývalý starosta města Rakovníka a dlouholetý předseda zmíněného svazku Zdeněk Nejdl (ODS). Svazek měst a obcí pro dopravní obslužnost funguje nadále.

Zástupci Svazu měst a obcí Rakovnicka (SMOR) jednali se zástupci Vodohospodářského sdružení obcí Rakovnicka (VSOR). Zleva: Lucie Prošková, Věra Čermáková, Tomáš Valer (starosta Senomat, předseda VSOR), Zdeněk Nejdl (starosta Rakovník, předseda SMOR).Foto: Linda Polcarová

Důvody pro ukončení činnosti Svazku měst a obcí Rakovnicka jsou podle něj dva. „Vedlo k tomu, alespoň podle mého názoru, jednak to, že ze svazku vystoupilo město Rakovník, protože, když to řeknu na rovinu, nikdo ze zbylých členů poté nechtěl dělat předsedu," řekl Zdeněk Nejdl. Podle něj se ukončením činnosti připravil svazek o zajímavý projekt, který připravuje Svazek měst a obcí České republiky s názvem Centrum společných služeb. Právě díky němu mohly do již zanikajícího svazku připutovat miliony korun. O ukončení činnosti svazku rozhodli zástupci členských obcí na posledním sněmu koncem listopadu. Od prvního prosince je tak svazek v likvidaci.

„Nikdo nechtěl zkrátka vzít odpovědnost. Nadále však funguje Svazek měst a obcí pro dopravní obslužnost. Stále je potřeba dofinancovat řadu autobusových linek, a to i těch městských," nechal se slyšet Zdeněk Nejdl. O vystoupení města Rakovníka ze SMORu rozhodli rakovničtí zastupitelé poměrem jedenácti koaličních hlasů ku deseti opozičním v první polovině loňského roku. Důvodem byla úspora peněz. Město Rakovník totiž platilo členský příspěvek šest set tisíc korun ročně, ovšem členství pro něho žádné výhody nepřinášelo.

„Starostové mohou přicházet na naše odbory a vždy se jim dostane rady, a to bez ohledu na to, zda jsou či nejsou členy Svazku měst a obcí Rakovnicka," reagoval tehdy starosta Pavel Jenšovský (ČSSD) na výtku zastupitele Luďka Štíbra (ODS), který sdělil, že myšlenku vystoupení ze SMOR nepodpoří i z toho důvodu, že Rakovník působil jako metodický.