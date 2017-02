Tančili až do rána

Jesenice – Poosmé a podruhé v nově opraveném kulturním centru se obyvatelé Jesenice a okolí sešli na svém městském plese. Tentokrát to bylo netradičně v pátek, ale to nikoho neodradilo a ples si nenechalo ujít více jak dvě stě návštěvníků.

Ples uvedl starosta města jan Polák s manželkou. Pak už předal parket tanečníkům z Tanečního klubu Power of Dance z Podbořan, kteří za doprovodu moderní hudby předvedli nádherné předtančení. Ani domácí se nenechali dlouho přemlouvat a za doprovodu kapely Sekvence Plzeň, se pustili do tance. Před půlnocí patřil parket skupině Ladies z Rakovníka, která okouzlila nejedno oko tancem s více než stoletou tradicí. „Na malou chvilku jsme se skladbou Jacqua Offenbacha přenesli do pařížského Moulin Rouge a mohli si tak vychutnat „nestoudný" tanec zvaný kankán," řekl starosta Jan Polák.

Opět nechyběla ani bohatá tombola, ve které bylo pět set šestnáct pěkných cen. Ten nejšťastnější si odnesl velkou LED televizi. Dále tu byla zvěřina, živí králíci, příklepová vrtačka, nebo balíčky různých pochutin a pomocníků do domácnosti. Všichni se dobře bavili až do sobotních ranních hodin. Ke spokojenosti tanečních párů přispěla zcela jistě skvělá obsluha za barem pod taktovkou Aleny Johnové.

Ples by se nemohl uskutečnit bez řádné přípravy minimálně rok dopředu hlavně kvůli kapele. Příště se můžete opět těšit na skvělou kapelu Sekvence Plzeň. Bude to 26. ledna.

„O přípravu letošního plesu se tradičně postarali zaměstnanci městského úřadu a technických služeb, kteří zajistili jak ceny a lístky do tomboly, tak i organizaci stolů a prodej vstupenek a úklid sálu," popisoval starosta Polák. Sál vyzdobili domácí, a to pedagogové a žáci škol. Pedagogové a žáci Základní školy, Mateřské školy speciální a Praktické školy Jesenice připravili výzdobu na jednotlivé stoly včetně Živé květinové vazby v kovových stojanech vytvořili studenti ISŠ Jesenice.

Dále mohli příchozí poprvé zhlédnout novou výzdobu předsálí u šatny, kde jsou vystaveny fotografie členů Fotoklubu Jesenice.