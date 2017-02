Tělocvičnou se vznášela letadla

Rakovník – O tom, že zájem o upoutané modely letadel, zvané upoutance roste, svědčí řada setkání nadšenců, kterým letadla létající v kruhu na ocelových lancích učarovala. Jedním z nich bylo už šesté přátelské polétání a zároveň jedna z republikových soutěží Gee Bee Cup Rakovník.

Založili a pravidelně ho pořádají členové Leteckomodelářského klubu Rakovník v tělocvičně 1. základní školy. Tentokrát byla účast opravdu hojná, jak potvrdil ředitel soutěže Jaromír Hoblík: „V kategorii mezinárodní akrobaté soutěžilo pět lidí, v národních akrobatech patnáct, což je zatím největší účast. V republice tuto kategorii létá pětatřicet lidí, takže polovina přijela do Rakovníka."

Létání v hale přes zimu si nenechali ujít modeláři z Nymburka, Berouna i Kladna. Přijeli také ženy Veronika Hanková a pravidelná účastnice Alena Krynická z Kladna. Mezinárodní účast opět zajistil Torsten Schmoll s mladým kolegou z Německa. Nechyběli ani žáci a junioři, což svědčí o stále větší oblibě této kategorie. Domácí měli tři zástupce, kteří zabodovali v obou kategoriích, proto putovní keramický pohár z dílny rakovnické keramičky Veroniky Nytrové Fialové zůstal opět doma. Sledovat let upoutaných letadel mohli i diváci, ať už v tělocvičně nebo z galerie. Naskytl se jim nevšední pohled. Piloti se pohybovali ve vyznačeném kruhu s letadlem n lanku, které řídili pohybem ruky. Letadlo tak udělalo osmičku, obraty i let na zádech. Sestava obsahovala povinné prvky, které musí pilot odlétat v časovém limitu. V kategorii národní akrobaté ti zkušení zalétají sestavu i za dvě a čtvrt minuty. Přitom limit u národních akrobatů i mezinárodních akrobatů šest minut čistého letového času plus čas na přípravu. Národní akrobaté létají méně prvků, takže mají na ně více času. Ale protože rozhodčí hodnotí i celkový dojem letu, není dobré sestavu nijak natahovat tím, že by letadlo letělo několik kol jen dokola. Výkony pilotů hodnotili rozhodčí, mimo jiné z Kladna Václav Šťastný a Josef Spousta.

„Časy jsou nastavené ještě na spalovací motory, aby pilot věděl, kolik natankovat, aby letadlo bezpečně přistálo. U elektromotorů, s kterými se létá v hale, toto nehrozí, protože mají časovače," podotkl Jaromír Hoblík.

Podobná soutěž se uskuteční příští měsíc ve Střelicích u Brna. Všechny tyto akce jsou setkáním modelářů, kteří létají s halovými upoutanými modely. Kategorie totiž vznikla nedávno s nástupem elektromotorů a nových lehkých materiálů ke stavbě letadel a nemá pevná pravidla. Ta se přebírají od venkovních upoutaných modelů, s tím rozdílem, že například lanka ovládající letadlo nejsou dlouhá minimálně dvanáct metrů. Prvky se létají stejné jako s venkovními modely. To berou piloti jako zimní trénink pro venkovní modely. Při setkání si také modeláři vyměňují zkušenosti i různé součásti modelů a potřeby.

Výsledky:



Národní akrobaté:

1. Richard Hoblík Rakovník

2. Pavel Hrstka Nymburk

3. Jaromír Hoblík Rakovník

4. Zbyněk Pták Nymburk

5. Vladimír Svoboda

Mezinárodní akrobaté:

1. Roman Radoš Králův Dvůr

2. Jan Kopřiva Svitavy

3. Jaromír Hoblík Rakovník

4. Richard Hoblík Rakovník

5. Kamil Meisl Svitavy