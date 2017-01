Tři obce se bavily karnevalem a plesem

Malinová - Večernímu sobotnímu hasičskému plesu v Malinové, který se letos konal už po jedenačtyřicáté, předcházel odpolední karneval pro děti.

Na pořádání obou akcí se spolupodílejí dobrovolní hasiči z Krakova, Krakovce a Malinové. Za spolupořadatele pro Rakovnický deník popsal Pavel Beneš (SDH Krakov): „Všechny tři vyjmenované obce přispívají finančně na karneval. Kdybychom tuto akci měli pořádat jen ze vstupného, tak bychom se nedoplatili. Na večerní ples pak dávají členové jednotlivých sborů věcné dary do tomboly. A sháníme samozřejmě po firmách sponzory."

Z pódia i přímo na tanečním parketu bavila děti Bára Ladrová a její pohádkoví kamarádi. Děti tančily, bavily se při hrách.

„Na večerní ples jsme si opět přichystali půlnoční překvapení. Bude to černobílá iluzionistická show. Osm chlapů vytvoří několika triky dojem, že se vznáší nad zemí," nastínil Pavel Beneš. Na nápad prý přišli díky internetu. „Zalíbilo se nám to, a tak jsme si trik odkoukali a nacvičili. Přidali jsme i nové prvky. Snažíme se například zakomponovat do vystoupení hasičskou tématiku. Takže jako podkres zazní hasičská píseň," vysvětlil Pavel Beneš, který by rád touto cestou poděkoval všem, kdož pomohli obě taneční zábavy uspořádat, zúčastnili se jich nebo na ně finančně přispěli.

Starostka Malinové Jaroslava Čechová dodala: „Odměnou jsou nám spokojené tváře všech návštěvníků, a to jak dětského karnevalu, tak i plesu."