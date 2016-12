Třídí podnikatelé i živnostníci

Nové Strašecí – Další peníze do městské kasy přinese třídění komunálního odpadu, kterým se ušetří nemalé peníze za směsný odpad.

Radnice Nové StrašecíFoto: Deník/Šárka Hoblíková

Tentokrát se do třídění zapojují podnikatelé a živnostníci ve městě. Odbor investic městského úřadu už během roku oslovil podnikatele a živnostníky, aby se zapojili do sběru tříděného odpadu v tomto roce. Do dnešního dne podepsalo smlouvu s městem celkem 16 podnikatelů. V těchto dnech se zapojilo dalších 8 podnikatelů.