U Nouzova plánují stavbu retenční nádrže

Rakovník - Senomaty Kromě vybudování vodních nádrží u Senomat a Šanova na Rakovnicku je ve hře další území, které by mohlo zmizet pod vodou.

Retenční nádrž. Ilustrační foto.Foto: Eva Vrzalová

Podle návrhu by měla vzniknout rozsáhlá nádrž poblíž Nouzova, který patří k Senomatům, pod střelnicí Ve Smolinách. Zatím je hotová studie o proveditelnosti díla.

Obyvatelé dotčených obcí už byli se studií seznámeni. Zásadně nebyli proti. Dokonce vybudování rybníka vítali. Jenže ve Smolinách by neměla vzniknout souvislá vodní plocha, ale pouze retenční nádrž. Proto lidé nyní mají obavy z dopadu tohoto díla na život v obci.

Z tohoto důvodu se zastupitelé na posledním veřejném jednání shodli na tom, že osloví ještě jednoho projektanta.

„Dříve, než k dílu dáme nějaké zásadní stanovisko, necháme si zpracovat posouzení dokumentace. Ne z pohledu vodohospodářského. Chápeme, že nádrž své opodstatnění má, ale z pohledu rizik pro pohodu bydlení a život obyvatelstva," řekl starosta městyse Tomáš Valer.

Nádrž by se totiž od podzimu do jara plnila vodou. V době přísušku, například v květnu, červnu, se z ní bude vypouštět více vody, než do ní přiteče. Tím by se podle potřeby zvyšoval průtok Rakovnického potoka. Ale například v prosinci nebo v září by mohla být za hrází jen hektarová plocha vody a zbytek by bylo odkrytý.

„Nevíme, jak by to vypadalo například s komáry, s kvalitou nahromaděné vody u hráze, kde se počítá s hloubkou sedm metrů," uvažoval starosta.

Další otázkou jsou látky splavované z polí i ty, které podle současných daných pravidel čištění odpadů v obcích, projdou čističkou. Jejich smícháním se může voda kazit. V okolí budoucí nádrže je hodně orné půdy, splavená voda z ní proto může nádrž zanášet.

„Chápeme, že Rakovnicko leží ve srážkovém stínu. Je potřeba situaci řešit a pomáhat vodním zdrojům, ale nemůže to být na úkor zhoršení kvality bydlení," zkonstatoval starosta Valer.

Ke stavbě rozsáhlé retenční nádrže dále dodal: „Chtěli bychom dospět k nějaké dohodě, ale zároveň chceme mít záruky, aby byl dodržen vodní režim ne s tak obrovským kolísáním vodní hladiny. Návrh stavby nádrže jsme zahrnuli do změn v našem územním plánu."

Ve hře je také směna pozemků pod budoucí nádrží. V majetku městyse jsou zhruba tři hektary, z části komunikace, orná půda i kus lesa. Dalším významným vlastníkem je římskokatolická církev i soukromníci.

Jako první termín stavby zazněl rok 2022, ale nemusí být definitivní. Termín může být ještě podle situace posunut. Nádrž by měla mít rozlohu 26 hektarů. Byla by zhruba 1,1 kilometru dlouhá a 250 metrů široká. Hráz bude stát asi kilometr od silnice do Nouzova.

Plánovaná retenční nádrž zasáhne do katastru Přílep, zhruba dvě stě tři sta metrů od stávajícího rybníka Na Bělidle v Přílepích. Zmizí celá cesta od Nouzova ke střelnici Ve Smolinách. Samotná střelnice zůstane zřejmě jako poloostrov. Stavba nádrže je vládní záměr. Za úkol ji dostalo ministerstvo zemědělství. Investorem je Povodí Vltavy.