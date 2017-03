Účtenky vystavují, ale zákazníci je nechtějí

Rakovník - Po restauracích a ubytovacích zařízeních dorazila od března povinnost elektronické evidence tržeb (EET) za dalšími podnikateli. Tentokrát za těmi, kteří provozují činnosti spojené s velkoobchodem a maloobchodem.

Od počátku letošního roku až do 3. března zaznamenal živnostenský úřad v Rakovníku právě v souvislosti s druhou vlnou EET šedesát oznámení o přerušení provozování živnosti.

Vedoucí odboru Jindřiška Hůlová informaci doplnila o další fakta, „V padesáti případech se jednalo o oznámení ukončení živnosti v provozovně. Zbytek podnikatelů požádalo o zrušení živnostenského oprávnění na vlastní popud," uvedla.

A přicházejí první poznatky přímo z terénu. Většina prodávajících v obchodech na Husově náměstí a jeho okolí se například shoduje: „Zákazníci si od nás po zaplacení nechtějí brát účtenky. Netušíme jestli máme za nimi běžet a vnucovat je."

Například prodavačka Markéta řekla: „Dříve jsem účtenku vhodila do sáčku k nákupu. Jenže, někdo si třeba koupí jen drobnost do ruky a mě na tu jednu položku vyjede z kasy dvaceticentimetrový plakát, což je problém."

Prodejci se tak shodují, že určitě vzroste spotřeba papíru. „Jinak je ale zatím vše v pořádku. Platby se odesílají tak jak mají, ale pomalu. Zdržuje to. Chvíli to trvá. Jen nechápu, že poté, co ve dne odešlu každou z nich, se večer musí odesílat ještě jednou celková platbu. To mi přijde zbytečné," dodala Markéta.

Zarážející je pro mnohé živnostníky skutečnost, že se pokladen musí dávat speciální papír. „Obyčejný kotouč tam nejde. Musí tam být termopapír, který je dražší. To jsem třeba já nevěděla," uvedla ještě Markéta.

V některých obchodech, především tam, kde se sejde v jeden okamžik více lidí, se na účtenku musí čekat. „Nedávno jsem stála frontu na účtenku třeba v papírnictví. Docela je mi těch prodavaček líto," upozornila Dana z Rakovníka.

Další kapitolou jsou peníze. Například pro Janu Novou ze Zdeslavi, která má pojízdnou prodejnu, zavedení EET znamenalo mimořádné vydání.

„Jinak mi nijak život nezkomplikovala. Já jsem se na to připravila. Koupila jsem si tu nejjednodušší kasu, je to v pohodě. Ale stálo mě to sedm a půl tisíce. Vzala jsem to z toho, co mi přispívají každý rok obce, abych tam jezdila. Z téhle částky platím mimořádné výdaje, jako je silniční daň a podobně,ů uvedla.

Elektronická evidence tržeb například vůbec neovlivnila Muzeum T. G. M. v Rakovník.u „Jme státní příspěvková organizace s vyšším stupněm kultury, proto se na nás nevztahuje. Jedině, kdybychom měli komisní prodej od někoho, kdo EET musí ze zákona mít, museli bychom ji mít také. Komisní prodeje jsme zrušili a fungujeme dále i bez nich," řekla ředitelka muzea Magda Elznicová Mikesková.

Tato skutečnost možná ovlivnila firmy s EET, které s muzeem obchodovaly.

Oproti tomu Domov Ráček (zařízení pro zdravotně handicapované dospělé), který má svůj obchod se musel zapojit. Jeho ředitelka Ilona Hrušková vysvětlila: „Pro nás, kteří jsme zocelení požadavky Evropské Unie a byrokracií Středočeského kraje se jednalo o docela jednoduchou záležitost. Investovali jsme do nákupu kasy, kterou jsme ale stejně potřebovali. Máme i tu výhodu, že lze přes platit i kartou, takže jsme se zároveň zmodernizovali."

Na konci roku mělo na Rakovnicku živnostenské oprávnění pro obor Výroba, obchod a služby 7945 podnikatelských subjektů.