V botanické zahradě vznikne jezírko s lávkou a nový chodník od přístupové cesty

Rakovník – Veřejně přístupná botanická zahradav Rakovníku s padesátiletou úspěšnou tradicí a podle odborníků nevyčíslitelnou dendrologickou hodnotou by se už v letošním roce měla dočkat zásadní úpravy.

Vznikne zde jezírko s lávkou a nový chodník od přístupové cesty. Jezírko by mělo mít nejen estetickou, ale i praktickou funkci. Sloužit totiž bude takék odvodnění podmáčených ploch. Nové prvky a práce na nich by měly stát kolem dvou milionů korun.

Mluvčí rakovnické radnice Alida Štulajterová pro Rakovnický deník konstatovala, že přesnou částku budeměsto znát po skončení výběrového řízení.

Vedení města Rakovníka už vybralo v tendru projektanta. Příprava dokumentace včetně stavebního povolení má být hotova do konce léta, poté může město vypsat tendr na zhotovitele.Ten by se podle prvních odhadů mohl pustit do práce na podzim.

Připomeňme, že botanickou zahradu má na dobu neurčitou pronajatou Střední zemědělská škola v Rakovníku. Ta zde například už mnoho let spolu s Domem dětí a mládeže Rakovník pořádá programy a soutěže pro školáky.

A právě nejmladší generace Rakovničanů jsme zeptali, jak se na úpravy v botanické zahradě dívají: „Líbí se nám hlavně to jezírko. Možná se díky němu do zahrady v budoucnu přijde podívat ještě více lidí," shodla se skupinka studentů Kristýna, Veronika, Radek a Martin.