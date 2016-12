V Brance to zavonělo předvánoční pohodou

Rakovník – Ten, kdo chtěl své blízké podarovat milým rukodělným dárkem, určitě si nenechal ujít včerejší Pohodu v Brance. Už pošestnácté tu nabízeli své výrobky lidé, kteří mají kořeny na Rakovnicku.

Právě to je pravidlem pořádání tohoto jarmarku, jak potvrdila za pořadatele ředitelka Městské knihovny v Rakovníku, Milena Křikavová: „Zájem o účast je veliký. Řemeslníci nám volají dlouho dopředu, ale my se snažíme tu mít už stálé organizace i jednotlivce, hlavně školy místní i z okolí."

Pokaždé se ale pořadatelé snaží připravit něco nového. Letos si tu lidé mohli poprvé vybrat šperky až od Ostravy. Jejich tvůrkyně ale pochází z Rakovníka a má tu hluboké kořeny. Velkou radost mají pořadatelky z účasti šikovných žen, které například háčkují vánoční ozdoby.

Perníčky, mufiny, ozdobné lžičky a další nabízely dívky Tereza, Aneta, Valentýna, Míša a Katka z 3. Základní školy. „Včera jsme při umělecké tvorbě pekli mufiny. Perníčky pekly holky s paní učitelkou při kuchyňkách. Kromě toho jsme vyráběli keramické kachle. Co uděláme, navrhla paní učitelka a my jsme se přidali. Moc nás to bavilo, ale nejlepší bylo ochutnávání," přiznaly se dívky.

Skořicí a punčem to zase vonělo u stánku německých přátel z družebního města Dietzenbach. Nabízeli dětský punč bez alkoholu, tradiční štolu, teplé jablečné víno nebo chléb se sádlem.

Maminky a babičky pro Mateřské centrum Paleček zase připravily ozdoby, svícny, ozdoby, pouzdra na tužky, šperky a další drobnosti, které se přijímají do komisního prodeje.

Dále jste tu mohli narazit na žáky 2. Základní školy Rakovník, rakovnické speciální školy, obyvatele ze statku Na Jívě v Petrovicích. Určitě jste pro vůni nemohly minout stánek s vánočními františky z Lužné.

Ani letos nechyběl antikvariát městské knihovny. Tentokrát si lidé ale pro knihy zašli do krámku, kde přechodně sídlilo infocentrum. Prostor tak poskytl v předvánočním hemžení příjemnou oázu klidu. Knihy tu byly k mání za deset korun.

Užít si krásnou domáckou atmosféru do Branky přicházeli nejen jednotlivci, ale i celé školy a školky. Zavítali sem i studenti rakovnického gymnázia. „Zajdeme sem pokaždé. Je to tu milé, předvánoční. Žáci to vítají, pokaždé si tu koupí drobné dárky a protáhnou se," řekla učitelka Marie Mánková.

Od prvního ročníku městské knihovně s jarmarkem pomáhá Domov Ráček. Tehdy v Brance stály čtyři stánky, hrálo se tu divadlo, koncertovalo a podobně. To by dnes pro obrovský zájem nebylo vůbec možné.