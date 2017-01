V centru města přibývá aut, tržby ale klesají

Rakovník - V historickém centru města Rakovník neustále přibývá automobilů. Vyplývá to z meziročního srovnání Městského úřadu Rakovník. Zatímco v roce 2015 vjelo do centra zhruba 507 tisíc automobilů, v loňském roce to bylo o více jak 40 tisíc více. Přesto městu poklesly tržby z parkovného, a to o téměř 880 tisíc korun na 3,76 milionu.

Výběrčí budka u výjezdu z Husova náměstíFoto: Deník/Miroslav Elsnic

Ačkoliv se městu Rakovník zisky snížily, přesto se o zdražení nemluví. Pokles tržeb je především ovlivněn zavedeným desetiminutovým stáním zdarma a snížením ceny parkovného za první dvě hodiny. „Zdražení v tuto chvíli neplánujeme. Desetiminutové stání zdarma a nižší parkovné je vstřícným krokem vůči občanům nejen města, ale také okolních obcí, aby si mohli vyřídit krátkodobé záležitosti. Je to i projev podpory živnostníkům na náměstí. Nechceme na parkování za každou cenu vydělávat," reagoval na dotaz Deníku starosta Rakovníka Pavel Jenšovský (ČSSD). Podle něj se nezvyšuje jen počet automobilů v centru města, ale i v jeho okolí. V době dopravních špiček a před vánočními svátky je kvůli kolonám na Pražské ulici téměř nemožné vyjet z centra. Do konce letošního roku by mělo dojít k modernizaci závorového systému v centru, kdy dojde k odstranění takzvané výběrčí budky, místo toho zde přibudou dvě automatické výjezdní závory. „Pokud se vše podaří administrativně vyřídit, změna se uskuteční do konce roku. Poté budeme řešit i další věci týkající se ceny," dodal starosta Jenšovský.

Autor: Miroslav Elsnic