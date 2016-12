V Domově pro seniory v Novém Strašecí už Silvestra oslavili

Nové Strašecí - Silvestrovské odpoledne v Domově pro seniory v Novém Strašecí opět potvrdilo, že tamní klienti a personál spolu žijí jako jedna spokojená rodina.

Show odstartovala příchodem dvou kominíčků (ředitelka Miluše Jůnová a její zástupce Bohumil Knobloch), kteří přišli seniorům popřát do nového roku 2017 hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

Miluše Jůnová zdůraznila: „V závěru roku chci poděkovat našemu personálu. Vážím si jich a klaním se práci každého jednotlivce. Bez vás by vše to, co tady pro seniory děláme, všechny ty aktivity, nešly uskutečnit. Jsem šťastná, že vás mám."

Stoly se doslova prohýbaly pod dobrým jídlem a pitím. K obědu si všichni dali tradiční čočku, aby měli i v příštím roce dostatek peněz. O báječný hudební doprovod se postaral Petr Štáfek.

Půlnoc zde symbolicky odbila už ve tři hodiny odpoledne a nechyběl ani malý ohňostroj. Všichni zaměstnanci pak předali novoroční vzkaz: „Děkujeme paní ředitelce Jůnové za ocenění naší práce a chtěli bychom touto cestou též vyjádřit díky za její neúnavnou snahu o vytváření důstojných podmínek pro to, abychom to naše poslání mohli s plným nasazením bezchybně plnit ke spokojenosti všech našich klientů." Do nadcházejícího nového roku 2017 jí pak ještě popřáli mnoho dalších úspěchů v práci i rodinném životě. „Rádi bychom zdůraznili, že má i nadále za sebou kolektiv spolehlivých a spokojených zaměstnanců, na které se může vždy a všem spolehnout," dodala za všechny kolegy aktivizační pracovnice Hana Brožová.

Po „půlnočním" přípitku a hrané scénce loučení se starým a přivítání nového roku se tančilo, zpívalo a hodovalo.