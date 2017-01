V hodině chemie byli svědky výroby zmrzliny. Tu pak studenti snědli

Rakovník - Už popáté uspořádalo ve spolupráci s partnerskou Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze rakovnické gymnázium strhující hodiny moderní chemie.

Moderní chemieFoto: Archiv školy

Vyučující Kamil Březina popsal: "Akce byla pro studenty i samotné gymnázium zcela zdarma, veškeré náklady nesla pořádající vysoká škola. Primárním cílem tohoto projektu je pomoci vytvořit pozitivní obraz chemie jako důležité oblasti lidské činnosti i u studentů, kteří ji dále studovat nechtějí. I ten, kdo půjde studovat zcela odlišné disciplíny, by měl střední školu opouštět s vědomím, že svět ve kterém žijeme, je pochopitelný."Hodiny moderní chemie nebyly přednáškou v pravém slova smyslu, ale interaktivním a kontaktním programem. Studenti byli podněcováni k diskuzi a některých experimentů se i přímo účastnili. Průběžně dostávali za svoji aktivitu a správné odpovědi drobné odměny.

Základní cíle Hodin moderní chemie na rakovnickém gymnáziu jsou podle Kamila Březiny tedy tyto: 1. vzbudit zájem o chemii a obecně o přírodní a technické vědy, 2. ukázat, že chemie je zajímavá a zábavná a představit ji studentům atraktivním způsobem jako důležitý a perspektivní obor, bez něhož se neobejde náš každodenní život, 3. naznačit, že chemie je lákavou kariérní volbou, jejíž význam v budoucnosti bude dále stoupat.

"Studenti měli možnost zhlédnout celou řadu efektních, a v běžné školní praxi obtížně proveditelných pokusů," upozornil Kamil Březina. Například ukázka světla jako elektromagnetického vlnění různých vlnových délek z netradičního pohledu, tj. v podobě periodicky se opakujících změn barev (tzv. chemický semafor), dále model nefunkčního i funkčního hasicího přístroje v závislosti na různých typech pěny. Studenti viděli několik ohňů, jejichž barvy odrážely obsažené ionty prvků. Velmi upoutalo zapálení volného černého střelného prachu na podložce a jeho prudké vznícení a vyhoření (tzv. deflagrace) bez výbuchu. Následovala série experimentů s kapalným dusíkem. "Velký úspěch měl pokus s karafiátem, za jehož vůni jsou zodpovědné těkavé vonné silice. Jeden ze studentů byl vyzván, aby karafiát na chvíli vložil do kapalného dusíku. Po vytažení květina nejen ztratila vůni, ale její tkáň také zásadně změnila mechanické vlastnosti – ztuhla a zkřehla. Úderem o lavici se pak karafiát rozpadl na drobné kousky," popsal pro Rakovnický deník Kamil Březina. Finálový, závěrečný pokus – příprava zmrzliny s využitím kapalného dusíku jako chladicího média byl pro studenty pochopitelně opět nejefektnějším. Do smetany ke šlehání se nasypal moučkový cukr a tato směs se ve velké misce za intenzivního míchání chladila právě kapalným dusíkem, až se z ní valila mohutná oblaka dýmu. Během několika desítek sekund byla pravá smetanová zmrzlina hotová. Pomocí kopečkovače ji lektoři porcovali na tradiční kornoutky a rozdávali.

Akci velmi pozitivně zhodnotila i ředitelka školy Zdeňka Voráčková s tím, že takové představení chemie jako oboru studentům skutečně hodně dá a napomůže pochopit souvislosti a význam chemie v dnešním složitém světě. „Máme šikovné a chytré studenty, z nichž celá řada projevovala během programu o chemii hlubší zájem. Domnívám se, že taková akce, uspořádaná v rámci implementace badatelsky orientované výuky do gymnaziálního vzdělávání, má smysl," dodal Kamil Březina.

Na závěr ještě doplnil, že již 16. března se i studenti vyšších tříd rakovnického gymnázia mohou těšit na další pokračování Hodin moderní chemie. Svou návštěvu přislíbil i starosta města Pavel Jenšovský.