V Jesenici vybudují bowling a bar

Jesenice - V nově zrekonstruovaném kulturním domě v Jesenici, kde kromě tanečního sálu je také městská knihovna a loutkové divadlo, by měl vzniknout další prostor pro hraní bowlingu.

Ilustrační fotoFoto: Deník

„Chtěli bychom tu také vybudovat menší bar s posezením případně malou kuchyňkou. To by mohlo nalákat lidi a byla by tu v provozu nějaká restaurace, protože ta tady chybí. Dlouholetá restaurace Na Cháti je letos zavřená,“ plánoval starosta Jan Polák.

Ještě není rozhodnuto, zda by bar provozovalo město, nebo zda by si ji vzal někdo do pronájmu.

Část prací jako je bourání a další drobnosti by město zvládlo svépomocí. Na odbornější práce by si pak muselo najmout firmu. „Zatím je to problém. Firmy mají práce dost a žádná není volná. Předpokládáme, že v zimním období, kdy nelze dělat venku, nějakou firmu seženeme za slušných podmínek. Potřebujeme, aby realizační cena byla nižší,“ vysvětloval starosta.

Ještě do podzimu by chtě-li zastupitelé vysoutěžit dodavatelskou firmu. Projekt je připravený včetně rozpočtu. Vybavení jako je bowling poptají zvlášť, protože je to tak specifická věc, že by si stavební firma najala také někoho jiného.