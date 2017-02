V Lubné se opět tančilo až do rána

Lubná – Nohejbalový ples v Lubné patří k největším plesům sezony na Rakovnicku.

V sobotu se Lubeňáci a jejich přátelé sešli v kulturním domě už počtvrté a opět zaplnili sál do posledního místečka. Do tance opět hrála osvědčená kapela Gambit Praha. Ples uváděl Jiří Röll. Kolem půlnoci představil vzácného hosta zpěváka Viktora Sodomu. Ten zazpíval několik svých osvědčených pecek, například My máme parní stroj nebo Papoušek Kakadu.

Nechyběla ani bohatá tombola s letenkami do Dubaje. Ples pořádali členové Nohejbalového klubu Korej Lubná. Domáckou atmosféru mu dodaly stoly označené jmény hostů, takže rodiny a přátelé seděli pěkně spolu a téměř na stejném místě jako loni.