V Novém Strašecí opraví dvě sportoviště najednou

Nové Strašecí - Opravy se dočkají hned dvě novostrašecká sportoviště. Novou podlahu a strop dostane sportovní hala Bios. Opravu čeká také sportovní centrum v bývalé školní družině Na Kocourku.

Sportovní hala bios v Novém StrašecíFoto: Archiv MěÚ Nové Strašecí

Podlaha v hale Bios dostane nový, vhodnější, lépe udržovatelný a hlavně pro sportovce bezpečnější povrch. Stávající podlaha bude vyrovnána fólií, pokryta podložkou pohlcující nárazy a překližkovými deskami.

„Povrch tak bude splňovat evropskou normu na halové povrchy,“ upozornil starosta Karel Filip. Dále se bude pokračovat opravou stropu nad palubovkou, která obsahuje azbest. Z důvodu neuznatelnosti nákladů nemohl být strop opraven při zateplování haly. Odhadované náklady činí více jak šest milionů tři sta šedesát pět tisíc korun. Šedesát procent by měla pokrýt dotace, zbylých zhruba dva a půl milionu korun zaplatí město ze svého rozpočtu.

Rekonstrukce sportovního centra zahrnuje přístavbu v místech, kde jsou terasy, oddělení vstupních prostor od tělocvičny, přemístění vstupních dveří, úprava sociálních zařízení a instalace tepelného čerpadla kvůli snížení provozních nákladů. Náklady vycházejí na téměř na dva a půl milionu korun.

Město počítá stejně jako u haly Bios s dotací z Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ve výši šedesát procent. Zbylé peníze by byly hrazeny z rozpočtu města. Obě sportoviště by se měla opravovat v příštím roce. Náklady na stavbu budou proto zahrnuty do rozpočtu roku 2018.

„Nyní zapsaný spolek Sportovní centrum připravuje na své náklady podklady pro žádost o dotaci, ale nemá dost peněz na spolufinancování akce a vypracování projektové dokumentace, proto žádá město jako vlastníka budovy o spolufinancování projektu,“ řekl novostrašecký starosta Karel Filip.

Oba objekty jsou v současnosti hojně využívány. Do haly chodí dopoledne žáci škol, odpoledne tenisté, florbalisté a další sportovci. Sportovní centrum má pronajaté škola boxu a kondičního cvičení.