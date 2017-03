V Novém Strašecí postaví kanalizaci v dalších částech města včetně čističky vod

Nové Strašecí - Po vyřešení majetkových vztahů ohledně vodovodu a kanalizace může společností Vodárny Kladno-Mělník (VKM) pokračovat ve stavbě kanalizace v dalších částech Nového Strašecí.

Je rozdělena do několika etap. První z nich je výstavba čističky odpadních vod. Dále projekt počítá s prodloužením kanalizace v Pecínově v ulici Nad přejezdem ke hřbitovu, pak na náměstí 5. května, Na Spravedlnosti a v lokalitě Fortna. Ve hře je také dokanalizování města ve třetí etapě, která zahrnuje horní část ulic Rudská, Nad Větrákem, Obětí okupace, Okružní, Rabasova a Spojovací. Čtvrtá etapa se týká ulic Rudská, Nádražní, Čsl. armády. Předpokládané náklady jsou téměř 148 milionů korun.

„Stavba začne v ulici Čsl. armády, protože tady se předpokládá oprava krajské silnice. S tím počítáme ještě letos. Současně by se měl začít stavět přivaděč k čistírně odpadních vod, protože její výstavba bude trvat minimálně dva roky plus ještě zkušební provoz," vysvětlila místostarostka Libuše Vosátková.

Po čistírně se bude stavět v horní části nad ulicí Rudská. Měla by to být hotové do června 2018. Závěr by patřil kanalizaci v ulici Nádražní, dolní část Rudské a velké přečerpávací stanice. To by mělo být hotové v roce 2021.

Nyní je zpracována stavební dokumentace pro vydání stavebního povolení. „Pracuje se na vypsání výběrového řízení na celou stavbu, včetně čistírny odpadních vod. Pak vyhlásíme veřejnou soutěž," podotkla místostarostka.

Peníze na stavbu kanalizace město získalo z dotace Státního fondu životního prostředí, a to zhruba ve výši 75 procent.

