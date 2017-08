V Novém Strašecí postaví moderní veřejné toalety

Nové Strašecí - Nové moderní veřejné toalety chtějí vybudovat v Novém Strašecí. Stávající toalety na Komenského náměstí už nevyhovují a rekonstruovat je se nevyplatí.

Ve hře byla dvě místa, kde by mohly stát. První záměr byl umístit je v Hálkově ulici na parkovišti za samoobsluhou. Už byla vybrána projektantka Lenka Jandová, aby udělala dokumentaci za 85 tisíc korun. Měla být hotova do konce srpna. Ukázalo se však, že v místě vedou kabely nízkého i vysokého napětí. Při stavbě toalet by bylo nutné je přeložit. Protože přeložka kabelů by se musela udělat kvůli stavebnímu záměru města, veškeré náklady by byly zaplaceny z rozpočtu. Odhadem několik set tisíc korun. Proto rada města od této varianty upustila.

Druhé vhodné místo pro toalety je u jednosměrného vjezdu na parkoviště u sokolovny.

„Zatím jsme pověřili stejnou projektantku, aby možnost prověřila a připravila další studii. Je to sice dál od centra, ale ne o tolik. Toalety budou bezbariérové s přebalovacím pultem a podobně,“ řekla místostarostka města Libuše Vosátková.