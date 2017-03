V Novém Strašecí se zhoršili ve třídění odpadu

Rakovnicko – Zlepšit třídění komunálního odpadu by měli obyvatelé Nového Strašecí. V celorepublikové soutěži My třídíme nejlépe skončilo za loňský rok město v kategorii do deseti tisíc obyvatel na třiapadesátém místě z osmaosmdesáti obcí. Což znamená proti předešlým rokům propad.

V roce 2015 totiž byli Novostrašečtí jednačtyřicátí, rok před tím jednadvacátí. Přitom nakládání s odpady a hlavně jejich třídění se město věnuje už řadu let. Bylo vybudováno a vylepšeno mnoho separačních hnízd. Několikrát se navyšoval počet kontejnerů zejména na plasty. Nechyběla ani osvěta mezi občany.

Za poslední dva roky se zvýšil objem vytříděného odpadu a naopak se snížilo množství směsného komunálního odpadu. V roce 2015 vyprodukovali obyvatelé města 1338 tun směsného komunálního odpadu, loni 1243 tuny. V roce 2015 vytřídili 233 tun plastů, skla, papíru a textilu. Loni se množství zvýšilo na 246 tun. Aby se třídění odpadu ještě zlepšilo, rozhodla rada města na některých místech posílit svozy tohoto odpadu.

„Jedná se o ulice Obětí Okupace, Lipová, Aloise Jiráska, Janáčkova, Topinkova a U parkoviště. Dále budou posíleny svozy skla v ulici Lipová a v ulici Jiráskova svoz papíru. Došlo také k úpravě cen svozu. Dříve stálo vyvezení jednoho velkého kontejneru devadesát korun. Pokud tam budou nyní dva, cena se sníží na pětasedmdesát," uvedl starosta Nového Strašecí Karel Filip.

Naplněnost kontejnerů v jednotlivých lokalitách město neustále během roku sleduje. Posíleny byly svozy tam, kde popelnice „přetékaly" a lidé odkládali odpad na zem. Následovat bude také větší osvěta o odpadovém hospodářství a především třídění odpadu ve školách i mezi obyvateli prostřednictvím tisku.

Že by ale lidé v třídění odpadu polevili, je nepravděpodobné. Spíše se do celkového množství nezapočítali například sběry papíru ve školách nebo sběr plastových víček. „Pokaždé, když škola vyhlásí sběr papíru, vyprázdní se kontejnery na papír. Ale celkové množství sebraného papíru už nikdo nenahlásí a my tak vlastně máme méně tříděného odpadu. Podobné je to u sběru plastových víček," mínil Karel Filip.

Soutěže My třídíme nejlépe, se účastní i další města a obce Rakovnicka. Například v kategorii obcí do pěti set obyvatel obec Řeřichy skončila osmá. V kategorii do deseti tisíc obyvatel se nejlépe umístil městys Křivoklát, a to rovněž na osmém místě. Město Jesenice skončilo v této kategorii sto třicáté šesté. Rakovník je jedenácté mezi obcemi a městy nad deset tisíc obyvatel.

Obyvatelé v roce 2016 vytřídili 790 tun odpadu, to je 49,28 kilogramů na obyvatele. Pro zajímavost v Novém Strašecí vychází 44,88 kilogramu vytříděného odpadu na obyvatele. Zlepšení třídění odpadu je důležité do budoucnosti, kdy se ve Středočeském kraji plánuje výstavba velké spalovny odpadu a v každém okrese třídírna odpadu.