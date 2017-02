V rakovnické nemocnici zatím lékaři nechybí

Rakovník – Rakovničtí hokejisté, kteří na poslední chvíli proklouzli do play off krajské ligy, souboj s favorizovaným Benešovem nezvládli a čtvrtfinále je pro ně konečnou. Druhý tým po základní části nejprve zvítězil na ledě Rakovníka 6:3, když o své výhře rozhodl hlavně ve třetí části a v následné odvetě si doma poradil s Rakovnickými 3:2. Těm sice skončila sezona, avšak z vyřazení příliš nesmutní. „Hlavně že jsme se zachránili a postup do play off už byla taková třešnička na dortu," řekl bezprostředně po zápase vedoucí HC Rakovník Vladimír Soukup.