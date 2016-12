V roubence Ježíšek přinesl dárky v kufru

Rakovník - Co vše se vejde Ježíškovi do kufru, můžete až do 7. ledna zjistit v roubence Lechnýřovna v Rakovníku.

Pracovnice městské knihovny opět „prohrábly" půdy a nechaly se inspirovat odloženými věcmi, které neztratily své kouzlo. Uvidíte tu například letité formy na cukroví, knihy. Výstava je také prodejní. Najdete tu rukodělné dárky.

Autor: Šárka Hoblíková