V rudské knihovně si předčítají knihy společně

Ruda – Pro zajímavé knihy si obyvatelé Rudy mohou zajít do obecní knihovny v kulturním domě. V obci funguje patnáct let a vystřídala už několik míst. Nyní ji vede Lenka Vaitová, která ji převzala po Martině Valchářové.

Každý druhý pátek v měsíci do knihovny zamíří dospělí, každý poslední pátek v měsíci děti. Na konci ledna tu poprvé četli dětem dobrovolníci. Sešlo se tu devět dětí. Dvě dívky z druhé D Základní školy v Novém Strašecí Sofinka Inman a Lucinka Rezková se pustily do předčítání a šlo jim to moc dobře. Vybraly si Knihu bajek a Chumelení.

Knihovna je nejen místem milého setkávání, ale nabízí i knižní novinky. Například v loňském roce bylo z knihovny vyřazeno 1500 knížek, které si mohli za symbolickou korunu čtenáři koupit. Zbytek knih se odvezl do sběru. Výtěžek z prodeje knih a sběru byl 1 500 Kč. Dále na nové knihy přispívá obec částkou 3 tisíce korun ročně. Ty nakupuje Lenka Vaitová nakupuje prostřednictvím Městské knihovny v Rakovníku, knihy vyjdou levněji. Další knihy získala knihovnice z Městské knihovny v Praze za symbolické částky.

Na konci roku loňského roku bylo v knihovně 51 zapsaných převážně místních čtenářů. Z toho bylo 18 dětí do 15 let. Samozřejmě se mohou přihlásit další.