Vandalové poničili květinové záhony ve městě

Rakovník /FOTOGALERIE/ – Konec květinových záhonů v Rakovníku? Možná ano. Zatím neznámí vandalové totiž poničili záhony kvetoucích letniček, které byly ozdobou parku Na Sekyře. Aby se podobné případy dále nestávaly, zvažuje nyní vedení města pro příští rok jejich úplné zrušení.

Městu nejspíš došla trpělivost s tím, jak někteří jedinci úmyslně ničí, ale také kradou květinovou výzdobu. Zeptali jsme se proto mluvčí městského úřadu Alidy Štulajterové, zda opravdu osázené záhonky z pohledu Rakovničanů v budoucnu zmizí. „O celé situaci jsme se samozřejmě bavili. S ohledem na to, že se jedná o opakovaný vandalismus a pravidelně nám také někdo květiny z květinových záhonů krade, tak zvažujeme i to, že pro příští rok květinové záhony zrušíme úplně," uvedla mluvčí úřadu v Rakovníku.



Bohužel se však nejedná o ojedinělý případ. Těch musí město ročně řešit hned několik, a tak zrušení kvetoucích ploch vedení zvažuje i z důvodu financí.



„Není to levná záležitost. A to nejenom co se výsadby a investice do ní týče, ale i co se týče údržby. A aby to dopadalo tak, jak to bohužel v tomto případě dopadlo… Nejsme si prostě jistí, jak budeme dále pokračovat. Ale varianta toho, že je zrušíme úplně, tu je," konstatovala Alida Štulajterová.

Zničením letničkového záhonu v parku Na Sekyře se vandalové dopustili asi pětitisícové škody. Ta zahrnuje nejenom materiál, tedy sazeničky květin, ale i práci lidí na samotné výsadbě. V tomto případě se ale poničené sazenice květin podařilo alespoň z části zachránit.

Pověření pracovníci vytrhané květiny hned v den incidentu posbírali a snažili se je zasadit zpět do země, jak potvrdila Alida Štulajterová. Jenže. Občané komentující celou situaci na sociálních sítích zaregistrovali na místě zničené květiny ještě další dny. Páchal tedy někdo škodu na výzdobě města opakovaně? Pravděpodobně ano.



„V pátek jsme posbírali všechny vytrhané květiny, které posbírat šlo. A z nich ty, které bylo možné opakovaně použít, jsme v pondělí zasadili zpět. Bohužel jsme obdrželi dotaz od jedné občanky, která vytrhané a poházené květiny na místě zaznamenala ještě další dny. To by znamenalo, že se vandalové na místo vrátili a poničili i zbytek květin," dodala Alida Štulajterová.



O těch, kdo záhonky osázené květinami úmyslně poničili, se toho zatím moc neví. Proč je tedy nevypátrat pomocí kamerového systému? „Na místo záhonu v parku Na Sekyře kamerový systém nedosahuje," reagovala mluvčí s tím, že městská policie, která by v takových případech měla pachatele přistihnout při činu, je na vandaly rovněž krátká.



„Městská policie v rámci svých hlídek tráví zhruba pět hodin z každé směny pěšími pochůzkami po městě. Ale ani strážníci nemohou být prostě vždy všude přítomni. Není v našich silách zabránit úplně všemu. Pokud si občané neváží toho, jak to ve městě vypadá a ničí květinové záhony z nějakého rozmaru, pak nás to samozřejmě mrzí, ale těmto věcem úplně zabránit nelze," konstatovala Alida Štulajterová.

A kde ještě se musí s počínáním nenechavců potýkat? „Problémy máme i jinde. Například v parku vedle kostela nebo na začátku Čermákových sadů. Také pravidelně zjara, když vysazujeme macešky, nám je občané kradou. Nejde tedy o záležitost jednoho záhonu nebo jednoho parku, ale bohužel celého města," upřesnila mluvčí.



Jak jsme již v Deníku informovali, město si v rámci květinové výzdoby města pro tento rok připravilo jednu novinku. Do konce tohoto měsíce by měly prostor před vchodem do městské radnice a na náměstí zdobit celkem tři květinové věže. Snad se tedy stanou spíše pastvou pro oči Rakovničanů než pastvou pro vandaly.