Vedení domova seniorů čelilo kritice

Rakovník – Zákaz dekorací a květin. Žádné celodenní zázemí k setkávání lidí, žádná křesla nebo židle na chodbách, či absence invalidních sociálních zařízení. To je jen stručný výčet výtek, které se v posledních měsících valily na nový Domov seniorů v Rakovníku. Jakékoliv pochybení ale ředitelka Markéta Grundmannová odmítá.

Podle stěžovatelů nemají klienti možnost trávit celý den s přáteli a rodinou na adekvátních místech, navíc také chybí i invalidní sociální zařízení. „Navíc si sem nemůžete ani přivést pejska, nebo zde nesmíte mít ani květinovou výzdobu," postěžoval si Rakovnickému deníku jeden ze zdrojů.

Ovšem jakékoliv pochybení či zákazy ředitelka Domova seniorů v Rakovníku Markéta Grundmanová odmítá. Podle ní nejsou stížnosti oprávněné, a to především ty týkající se invalidního sociálního zařízení. „Každé patro má pánskou i dámskou invalidní toaletu. Na jednotlivých pokojích být nemohou, protože by se tam zkrátka nevešly," vysvětlila Rakovnickému deníku ředitelka domova Markéta Grundmanová. Ta zároveň Rakovnickému deníku potvrdila, že ne vše se podařilo stihnout při stěhování domova seniorů do nových prostor. „Všechny ty údajné údajné nedostatky jsme začali řešit hned po přestěhování a podařilo se nám je odstranit v krátké době. Ale tak už to při stěhování takového objektu bývá," zdůraznila ředitelka Markéta Grundmannová.

Ředitelka Markéta Grundmannová také Deníku řekla, že všechny nedostatky a také dovybavení pokojů se podařilo vyřešit do konce června loňského roku. Některé věci ovšem lépe vyřešit nejdou. Mnozí by uvítali sice uvítali zprovoznění předního vchodu k nákladní seniorů do automobilů, ovšem to není možné. Domov by umožnil porušení zákona. „Nemůžeme porušovat dopravní předpisy. Vjezd k němu je v těsné blízkosti kruhového objezdu a přechodu pro chodce," nastínila Markéta Grundmannová. A hrozila by i další potenciální nebezpečí při přejezdu chodníku, kudy chodí veřejnost, při vjezdu na můstek a při couvání zpět na silnici, kdy by auto muselo na přechod nebo do protisměru. To z dopravního hlediska není možné.

„Máme bezpečný, bezbariérový přístup ze spodní části budovy. Jsou tam posuvná, elektronicky ovládaná vrata z recepce a zvonek u branky. Na vrata je namířena kamera. Když někdo přijede, tak to na recepci vidí a otevře," popsala Grundmannová.

Budova je pro veřejnost otevřena od osmi do dvaceti hodin. Poté si lze vstup domluvit se zdravotní sestrou, která má noční službu, telefonicky. Číslo je na zvonku u zmiňované branky a na webových stránkách domova.



Nejen vedení domova seniorů, ale také samotní klienti jakékoliv pochybení a případné nedostatky odmítají. Sami přiznávají, že si mohou pokoje uzpůsobit podle svého přání.„Vymyslela jsem si přesun skříně a stolečku a okamžitě je přestěhovali. Jsem s výsledkem moc spokojena. Mám navíc problémy s rukama, a tak máme se spolubydlící na toaletě držák na papír na obou stěnách. Jsou tu i madla na bezpečné použití toalety," popsala Stanislava Fraňková.

To, že sem mohou přijít na návštěvu i psi, potvrdilo náhodné setkání u recepce s Miroslavem Kasincem a fenkou Eliškou. „Chodíme sem za naším dědou, tatínkem mé ženy, a pokaždé i se psem. Nikdy s tím žádný problém nebyl," potvrdil Miroslav Kasinec Rakovnickému deníku.

Domnělý zákaz květin vyvrací nádherná výzdoba vestibulů v každém patře (foto na webu Rakovnického deníku). „Tyto vzrostlé rostliny nám věnovala jedna hodná paní z Týřovic a jsme za ně moc rádi," popsala Markéta Grundmannová.

Hned za předním vchodem funguje kantýna, která je určena pouze pro klienty a zaměstnance. Za nákupní ceny bez přirážky si zde mimo jiné mohou koupit kávu, dorty či chlebíčky. Prodává zde Marcela Černá: „Je to pro ně bonus navíc, který často využívají. Máme otevřeno i v sobotu a neděli."