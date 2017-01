Většina dětí dostala samé jedničky

Kolešovice – Slavnostní okamžik, na který se někteří těšili už od rána, prožili žáci prvního ročníku Základní školy v Kolešovicích v úterý čtvrtou vyučovací hodinu.

Dostali totiž své první školní vysvědčení v životě. Zatím tedy jen výpis se sedmi známkami. Paní učitelka Anna Čechová každému žáčkovi zvlášť poblahopřála a pochválila ho za dosažené úspěchy. Některým připomněla, v čem by se ještě do konce roku měli zlepšit. Ale většinou převažovaly jen pochvaly. Do první třídy totiž chodí osmadvacet žáků a z nich 18 prospělo s vyznamenáním. Sedmnáct má dokonce samé jedničky.

Vysvědčení se ve stejnou dobu rozdávalo i v devítce. Tady byla událost pro žáky tak trochu rutinou, vždyť dostávali své předposlední vysvědčení ze základní školy. I tady měla paní učitelka Zuzana Krýsová pro každého několik milých slov.