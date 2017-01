Vězni z Oráčova vyrobili dětem hračky

Oráčov - Během celého roku pracovali vybraní odsouzení ve Věznici Oráčov na výrobě co nejhezčích, dřevěných hraček.

Důvod?

Ten nám vysvětlila mluvčí věznice Kateřina Hůlová: „Byl určeny pro děti z mateřských škol." Více než vydařené bonusové vánoční dárky pak mohl předat vedoucí výkonu trestu přímo jejich adresátům, a to předškolákům v Mateřských školách v Čisté a v Kryrech. „Děti se tak mohly těšit z letadel, autíček, puzzlí, domina, kolébek pro panenky, koníčků a dalších výrobků," popsala Kateřina Hůlová pro Rakovnický deník s tím, že každé z nich si pochopitelně ihned našlo to, co se mu líbilo nejvíce a bylo vidět, že hračky dětem udělaly velikou radost.

„Obě paní ředitelky byly nadšené z této spolupráce a velmi si chválily kvalitu a vzhled výrobků. Rádi bychom v příštím roce spolupráci rozšířili o další školky či školy," doplnila ještě k tématu Kateřina Hůlová.