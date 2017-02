Vitnerová: Nechávám děti, aby si s hudbou hrály

Rakovník - Muzikoterapii považuje učitelka Eva Vitnerová jako nástroj k rozvoji osobnosti dítěte cestou, která je mu příjemná.

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Rakovník dala prostor Evě Vitnerové k tomu, aby za pomoci hudby rozvíjela u žáků jejich emocionální, mentální a sociální potřeby.

Čas trávený dětmi muzikoterapií vzešel z hodin hudební výchovy. Tu zde Eva Vitnerová učí už řadu let. Aby se mohla věnovat i muzikoterapii absolvovala několik kursů. „Jedná se o velmi specifické děti, které potřebují každý svůj vlastní přístup k hudbě. Postupně jsem upouštěla od klasické hudební výchovy a říkala jsem si, že to chci udělat tak, aby děti z hudby měly úplně nejvíce, co mohou. Aby si v ní našly to, co jim dělá dobře. Děti hledají v hudbě to, co jim dělá dobře což je pro jejich vnímání a rozvoj o hodně přínosnější," vysvětlila pro Rakovnický deník Eva Vitnerová.

Nechává na dětech aby, si hudbu přijímaly tak, jak ony chtějí a hrály si s ní. Pokud se chtějí zapojovat aktivně, tak si mohou zahrát na nástroje, které jsou jim něčím blízké. Během naší návštěvy na jedné z hodin se mladí muzikanti rozdělili o kytaru, housle a bubínek. Ke skupině kde se hrálo a zpívalo se připojila ještě asistentka pedagoga Eva Rýglová. A pak Kristýnka, Terezka, Péťa, Miran, Vojta, Tomáš, druhý Péťa a Kája společně zahráli a zazpívali s velkou chutí několik písniček. „ Já tomu říkám, že vzniká řízená improvizační hudba. Určitě nesplňuje všechny rytmizační pravidla, chybí čitá intonace a melodie, děti neznají akordy, noty ale přesto hrají a zpívají rády," konstatovala Eva Vitnerová. A měla pravdu. Na děti byla radostná podívaná. „Školský systém úplně neumožňuje pracovat jen s jedním dítětem, tak vytvořím skupinky podle toho, jak jsou děti schopny naložit a pracovat s muzikou," vysvětlila Eva Vitnerová.

Pokud jsou děti schopny hudbu jen vnímat, nabízí Eva Vitnerová další cestu – příjemné zvuky. „Takže si jdeme lehnout do školního snoezelenu a pustím relaxační hudbu nebo posloucháme zpěv ptáků, šumění moře, zvuky pralesa."