Výběrčí budka možná zmizí do konce roku

Rakovník /FOTOGALERIE/ - Do konce roku by mohla z historického centra v Rakovníku zmizet takzvaná výběrčí budka. Má to však ale jednu podmínku. Město Rakovník musí získat stavební povolení pro umístění nových závor. Rakovnickému deníku to řekla Alida Štulajterová, mluvčí radnice.

Mezi Rakovničany totiž kolují „zaručené“ informace o tom, že ani v tomto volebním období se nestihne tolik diskutovaná a emoce vyvolávající změna parkovacího systému v centru Rakovníka, konkrétně odstranění výběrčí budky v historickém zákoutí. „Pokud vím, řeší se to zhruba patnáct let, výsledek je vidět. Takže ve změnu uvěřím, až ji uvidím,“ řekl Deníku Lukáš Hornof. Podle vedení rakovnické radnice se v současné chvíli čeká na nutná povolení. ČTĚTE TAKÉ: NAŠI PRVŇÁCI: Představujeme školáky ze základní školy v Rakovníku ČTĚTE TAKÉ: Tucet dětských hřišť uspokojuje poptávku „Nyní se čeká na stavební povolení a pokud půjde vše dobře, je prosincový termín teoreticky reálný,“ reagovala na dotaz mluvčí Alida Štulajterová. Podle mluvčí radnice se v současné době také řeší parkovací systém. Z centra města, jak rozhodli před časem zastupitelé, ale závory nezmizí. Naopak. U výjezdu z náměstí kvůli plynulosti ještě jedna přibude. Novinkou pro řidiče bude placení parkovného u platebních terminálů, u závory tak řidiči pouze přiloží lístek k zařízení a odjedou. Ulice Nádražní a Trojanova by měly i nadále zůstat pěšími zónami.

Autor: Miroslav Elsnic