Výluky vlaků na Rakovnicku

Rakovnicko – Nejen při cestě do Berouna, ale také do Kralovic se zíra budou muset cestující obrnit trpělivostí.

Opravy na vlakové trati, ilustrační foto.Foto: Deník/Karel Pech

Právě v těchto směrech totiž zítřejší den přinese výluky vlaků. Ta ve směru na Kralovice začala už pondělí a trvá do pátku 13. října. Až do toho data se tak cestující vždy od 7.20 do 15 hodin budou muset smířit s náhradní autobusovou dopravou. Ta bude lidi přepravovat také ve směru na Beroun. Od zítřejší 9.45 do 14.10 hodin totiž trvá výluka v úseku Beroun až Beroun-Závodí, kde budou náhradní autobusy jezdit podle výlukového řádu.