Výstavba úseků dálnice D6 začne letos na podzim

Rakovník – Nejpozději do konce roku 2020 by měly být postavené tři dálniční úseky dálnice D6 na Rakovnicku, a to úsek od Nového Strašecí do Řevničova, obchvat Řevničova a také obchvat Lubence.

dnes 15:56 SDÍLEJ:

Fotka ze setkání tří ministrů v Rakovníku. Zleva: ministr dopravy Daniel Ťok, ministr financí Andrej Babiš a ministr životního prostředí Richard Brabec.Foto: VLP / Elznicová Jana

V pátek to před jednáním se starosty, kterých se dostavba dálnice dotýká, řekl ministr dopravy Dan Ťok (ANO). "Výstavba zmíněných úseků by měla začít, předpokládáme, nejpozději na podzim letošního roku," řekl ministr dopravy Dan Ťok s tím, že stavba potrvá zhruba tři roky. "A to zhruba u všech staveb," řekl ministr dopravy. Také čtěte: Zastupitelé v březnu rozhodnou o Kauflandu Se stavbou zmíněných úseků se mělo začít už v předchozích letech, ovšem kvůli EIA se vše protáhlo. "Právě díky tomu, že se nám podařilo po deseti letech uvést do souladu naší legislativu EIA s evropskou směrnicí, tak jsme zachránili evropské peníze pro financování prioritních staveb. Pokud bychom toto neudělali, tak EU by nám neproplatila nejen tyto stavby, ale i řadu dalších. Zde skutečně bylo ve hře mnoho desítek miliard korun," nechal se slyšet ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). Po dostavbě dálnice D6 spojující Prahu a Karlovy Vary volají obyvatelé a starostové už desítky let. Nadměrný provoz nákladní dopravy ničí nejen domy, ale i zdraví lidí. Kromě toho podle některých politiků je absence dálnice D6 také příčinou, proč zůstává okres Rakovník nejchudším regionem Středočeského kraje. Navíc zde ubývá počet obyvatel. „Je to špatnou dopravní obslužností, práce tady je, zaměstnavatelé v průmyslové zóně si stěžují, že mají dost pracovních míst, ale málo zaměstnanců. Lidé se často stěhují za prací do Prahy," řekl koncem loňského roku ČTK Pavel Jenšovský, starosta Rakovníka. Dostavba dálnice přitom byla v ohrožení, kvůli staré posouzení vlivu stavby na životní prostředí, tedy takzvanou EIA. Nakonec se ale vládě, jelikož na dostavbu budou potřeba peníze z Evropské unie, dohodnout s Evropskou unií. Nepřehlédněte: Botanik Václav Laňka: Stavba ekocentra je zbytečná „Finální dohoda s Evropskou komisí o EIA je ukázkou efektivní spolupráce mezi Českou republikou a Evropskou komisí. Podařilo se nám odblokovat neblahé dědictví předchozích vlád a nyní konečně můžeme plynule dostavět dopravní tepny v České republice za výrazné pomoci evropských prostředků," nechal se v minulém roce slyšet premiér Bohuslav Sobotka.

Autor: Miroslav Elsnic