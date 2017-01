Chřipka zatím netrápí

Rakovník - Virus ptačí chřipky zatím Rakovnicko netrápí. Chovatelé by ale měli být obezřetní.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Šárka Hoblíková

Jen králíky najdete na zimní výstavě drobného zvířectva, kterou už s velkou tradicí pořádají členové Českého svazu chovatelů drobného zvířectva v Rakovníku. Vystavovat jakoukoliv drůbež, holuby nebo exotické ptactvo je zakázáno z důvodu výskytu ptačí chřipky v několika ohniscích v České republice. Státní veterinární správa ČR vydala mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy aviární influenzy (ptačí chřipky) na území České republiky. Mimořádné veterinární opatření zakazuje pořádání svodů neboli soustředění drůbeže a ostatního ptactva různých chovatelů na určeném místě k tomuto účelu. Zejména se zakazují trhy s drůbeží a ostatním ptactvem, výstavy, přehlídky, výkonnostní zkoušky a chovatelské soutěže i soutěže poštovních holubů.

To ale neznamená, že bude rakovnická výstava méně rozsáhlá.

Opravdu velké tu bude zastoupení králíků, jak potvrdil Antonín Hejda, předseda chovatelské organizace: „Ostatní pravidelné výstavy už chovatelé většinou zrušili, protože se smí vystavovat pouze králíci. My jich máme zatím přihlášeno více jak dvě stě padesát. Běžně jsme tu měli tak sto padesát. Výstavu obeslali chovatelé ze vzdálených míst, kteří tu nikdy před tím nevystavovali. Potřebují totiž králíky ocenit a prodat, to mohou právě u nás, takže na výstavě bude tentokrát nejméně čtyřicet procent prodejných králíků."

Výstava proto umožní získat chovatelům novou krev do chovu. Nejvíce je přihlášeno rexů, králíků s krátkou srstí. Kvůli velkému počtu králíků chovatelé pozvali narychlo více posuzovatelů, a to celkem čtyři. Pomohou jim studenti z rakovnické zemědělské školy.

Výstava se tedy uskuteční o víkendu 28. a 29 ledna. V sobotu bude otevřeno od 8 do 16 hodin, v neděli od 8 do 13 hodin. Poté předá starosta města Pavel Jenšovský ocenění nejlepším chovatelům. I tentokrát se můžete těšit na hru o ceny a občerstvení. Za vstup zaplatíte jen 30 korun.

Kvůli ptačí chřipce, i když se na Rakovnicku zatím nevyskytla, se chovatelé obávají o své vzácné chovy například poštovních holubů či exotů. V ohniscích nákazy musí být ptáci usmrceni. Důvod je jednoduchý. Podle dosavadních zkušeností je tentokrát subtyp vysocepatogenní aviární influenzy H5N8 vysoce nakažlivý, rychle se šíří v ptačí populaci, přenést se může i nepřímo.

„V podmínkách malochovů je možnost zajistit dostatečnou prevenci zavlečení viru nereálná. Na základě těchto skutečností a rovněž na základě počtu nově hlášených úhynů ptáků v oblasti je redukce vnímavé populace domácích ptáků jediným efektivním opatřením k prevenci vzniku dalších ohnisek nákazy," uvedl tiskový mluvčí Státní veterinární správy Petr Pejchal.

Chovatelé ale mohou žádat o výjimku. Pak je nutné kontaktovat místně příslušnou krajskou veterinární správu. Výjimka se týká zejména výstavních ptáků, ptáků určených pro šlechtění, genovou rezervu a podobně.

Určitě vyvstane otázka, zda není lepší usmrtit volně žijící ptactvo. Ale to není efektivní, jak potvrdil tiskový mluvčí Petr Pejchal: „Ovlivnění populace volně žijících ptáků je neefektivní a může dokonce vést k dalšímu šíření nákazy. Usmrcení lokální populace ptáků vede zpravidla k rychlému obsazení této lokality dalšími ptáky z okolních oblastí." Mimo to je také velmi obtížné specifikovat druhy volně žijících ptáků, které by měly být usmrceny. Při usmrcování ptáků musí být vždy přítomen úřední veterinární lékař.

Chovatelé mají nárok na náhradu ztrát způsobených likvidací chovu.

Chovatelé by také měli dodržovat několik zásad. Například pokud možno drůbež chovat v uzavřených objektech a chránit ji před kontaktem s volně žijícím ptactvem, krmivo a vodu umístit uvnitř budovy, v krajním případě pod přístřeškem, zamezit znečištění krmiva a vody trusem volně žijících ptáků. Kromě toho oznámit zvýšený úhyn, onemocnění nebo změnu chování ptáků veterináři.

K přenosu ptačí chřipky dochází především trusem nemocných ptáků. Lidé se mohou nakazit pouze kontaktem s infikovanými ptáky nebo jejich výkaly, peřím, uhynulými zvířaty. Dosud nebyl zaznamenán případ přenosu ptačí chřipky z volně žijících ptáků na člověka. Mezi divoké ptáky, které mohou nejvíce přenášet ptačí chřipku, například patří husa, volavka, kormorán, čáp, výr velký, káně a straka.

Výstava zvířat:

- 28. a 29. ledna

- otevřeno:

so: 8 až 16 hodin

ne: 8 až 13 hodin

losování o ceny

vstup 30 korun