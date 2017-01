Vyzkoušeli si v lese u Rakovníka umění v orientačním běhu

Rakovník - Sobotní akce Pojďte si vyzkoušet orientační běh se i přes mrazivé počasí (kolem -9 st. c.) zúčastnilo 30 nadšenců, z jedné poloviny malé děti.

Na trať se vydali jak běžci, cyklisté, turisté tak i běžkaři. Pro všechny bylo připraveno drobné občerstvení, kdo chtěl mohl si upéci vuřtík a ohřát se u ohně. Setkání bylo spojeno s náborem do kroužku orientační běh při DDM Rakovník, který začíná ve středu 1.2. od 16 do 17 hodin v klubu v Čermákových sadech. Na kroužku se budou děti seznamovat s mapovými značkami na mapách pro orientační běh a s technikou pohybu podle mapy. Samozřejmostí bude v jarních a letních měsících účast na závodech v orientačním běhu.

Přinášíme dobrou zprávu pro všechny sportovní nadšence, kteří mají v oblibě orientační běh. V květnu by se měl Dům dětí a mládeže v Rakovníku připojit k mezinárodní sportovní akci World Orienteering Day. Jedná se o celosvětovou akci věnovanou speciálně orientačnímu běhu. Soutěž by se měla konat 24. května v Čermákových sadech v Rakovníku. a díky DDM můžete na soutěž začít trénovat už nyní.

Více nám řekl Milan Bílý, který v sobotu v krajině za rakovnickým kynologickým cvičištěm, směrem na Olešnou, tréninkovou akci, zaměřenou právě na orientační běh. „Od prvního února povedu nově v Domě v dětí a mládeže v Rakovníku kroužek orientačního běhu." Jedná se o další volnočasovou aktivitu, kterou DDM nabízí. „Je to něco nového, co by mohlo mít u dětí úspěch," dodal Milan Bílý s tím, že se také chystá k náborovým návštěvám škol.

Že by děti mohly mít o orientační běh zájem potvrdila jedna z příchozích maminek, paní Kateřina z Chrášťan. Přišla s osmiletým synem Jiříkem a pětiletou dcerou Kateřinou zdolat krátkou trať určenou pro nejmenší děti. „Už jsme byli s panem Bílým v písemném kontaktu. To, že při klubu bude kroužek orientačního běhu syna moc potěšilo." Také upozornil, že úplní začátečníci nemusí být žádní velcí běžci, atleti. „Mnohem důležitější je, umět jít přesně podle mapy, buzoly a pak teprve rozhoduje rychlost. To vše děti na kroužku naučíme," upozornil Bílý.

Nyní se vrátíme právě k sobotní akci. Už brzy ráno byly pro účastníky připraveny čtyři tratě: pro úplné začátečníky, lehčí trať pro cyklisty po velkých cyklostezkách a dvě pro zkušenější: běžce a cyklisty."Trať si vybral každý sám, podle toho, nač se cítí. Někdo může najezdit deset kilometrů někdo i dvacet. Ti nejlepší by se měli do půl hodinky vrátit. Ale není to žádný závod. Jen měřený trénink," popsal ve zkratce Milan Bílý. Do lesa se tedy pěšky vydal i pejsek Chips, a Daniela a Tomáš Doležalovi z Rakovníka: „Jezdíme v létě orienťáky na kolech a tak jsme si nemohli nechat dnešní akci ujít." Na kole na trať vyjel například Richard Pavlíček z Lužné: „Dnes tu jsem sám, ale jinak jezdíme celá rodina. Kvůli nemoci ale nemohou." Rodina Rosova z Rakovníka měla původně také vyjet na trať na kolech, ale kvůli počasí se rozhodli pro pěší trať. A tak vyrazili na cestu i s pejsky Sally a Ellou. Za odměnu čekal na účastníky v cíli horký čaj a upéci na ohni si mohli vuřty.

Bílý ještě upozornil, že je to docela rarita, dělat orientační běh na sněhu. „Existují také orientační běhy na běžkách, ale ty se v posledních letech moc neorganizují, protože je málo sněhu. Hodně se ale jezdí orientační závody na kole. Dnes máme několik různých orientačních disciplín," upozornil Milan Bílý s tím, že úplnou novinkou je Trail orienteering, disciplína zaměřená na orientaci a na správné čtení a interpretaci mapy. „Tento sport byl vyvinut také proto, aby orientační sporty byly dostupné i lidem s omezenou hybností," doplnil Milan Bílý.