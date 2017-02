Za odvoz odpadu lidé zaplatí většinou stejně jako loni

Rakovnicko – Velmi příznivou zprávou je pro řadu občanů Rakovnicka informace, že za odpady zaplatí stejnou částku jako v loňském roce. Platí to třeba o Rakovníku, Roztokách, Novém Strašecí, Jesenici a Oráčově nebo Sýkořici.

Starosta Sýkořice Jiří Šulc uvedl: „Samozřejmě, že musíme svoz odpadu dotovat, ale není to zase tak vysoká částka. Neplatiče také nemáme."

Platbu za svoz komunálního odpadu ale museli po třech letech zvýšit například v Čisté. Za obec konkretizovala Jana Valigurčinová: „Aktuálně platíme šest set korun." Důvodem zdražení bylo zvyšování nákladů za odvoz odpadu.

„Kralovická firma, která u nás odvoz zajišťovala, má nového majitele a ten nám zvedl ceny. Proto jsme museli bohužel také zdražit," vysvětlila Jana Valigurčinová. Jako i v jiných obcích na Rakovnicku, tak i v Čisté bohužel mají takzvané „notorické" neplatiče. „Patří mezi ně například jedna sedmičlenná rodina. Během roku se tak dlužná částka vyšplhá na patnáct až dvacet tisíc korun," uvedla pro Rakovnický deník příklad Jana Valigurčinová.

Oproti tomu rakovničtí neplatiči dlužili městu v roce 2015 9,8 milionu korun. A k poslednímu prosinci loňského roku byl dluh ještě vyšší. Mluvčí města Alida Štulajterová uvedla: „Na místním poplatku za svoz komunálního evidujeme dluh ve výši 11 959 343 korun od 2954 plátců."…3

Připomínáme, že už rok platí v Rakovníku změny obecné vyhlášce o místním poplatku za komunální odpad. Občané se například nemuseli obávat sankcí za včasné nezaplacení.

Ročně lidé zaplatí za odvoz jedenkrát týdně 2 600 korun

V Novém Strašecí se letos poplatky za svoz komunálního odpadu nezvyšovaly. Lidé s trvalým bydlištěm ve městě platí jedenkrát za rok 600 korun za osobu nebo za rekreační objekt. Velikost popelnice i četnost svozů určuje počet lidí v domácnosti. Popelnice se vyváží buď každý týden, nebo jednou za čtrnáct dní. „Lidé si mohou četnost svozů určit," podotkla místostarostka Libuše Vosátková.

I tady jsou lidé, kteří za svoz odpadu nemají zaplaceno. Není jich ale mnoho., zhruba kolem šesti procent. Pokud obyvatelé zapomenou zaplatit, dostanou dvakrát upomínku, pak jim městský úřad pošle platební výměr a nakonec dlužníka předají exekutorovi.

Dva roky po sobě platí stejně za odvoz komunálního odpadu v Jesenici. „Firma na svoz odpadků cenu zvýšila pouze o inflaci, to je zhruba o jedno procento. Město na systém nakládání s odpady stále doplácí, ale oproti minulosti je to méně. Asi před deseti lety to byla zhruba polovina. Nyní jsme schopni vybrat na poplatcích sedmdesát až osmdesát procent," informoval starosta Jesenice Jan Polák.

Poplatky jsou odstupňované podle počtu svozů. Například ročně lidé zaplatí za odvoz jedenkrát týdně 2 600 korun, jedenkrát za čtrnáct dní 1680 a 1050 korun jedenkrát za měsíc. Dlužníků za opad není moc. Město se snaží, aby peníze zaplatili, přesto se jich několik odvolalo u Krajského úřadu Středočeského kraje.

„Pokud lidé nezaplatí, pošleme jim platební výměr. Pokud mají pocit, že poplatky chceme neoprávněně, odvolají se. My celý spis posíláme krajskému úřadu. Tam trvá trochu déle, než se vyřídí," vysvětloval Jan Polák. Stejné poplatky za odpad jako v minulých letech vybírají například v Oráčově. „Poplatky jsou stejné už několik let. Vybíráme pět set korun na osobu za rok, pokud není uplatněna nějaká sleva, například na děti do tří let, na studenty nebo na osoby, které se v obci nezdržují více jak rok," informoval starosta Zdeněk Vodrážka.

Poplatek za odpad pokryje zhruba i náklady za jeho odvoz. Popelnice se tu vyvážejí v topné sezoně každé pondělí, od května do října každé druhé pondělí. I tady mají dlužníky, nebývá jich mnoho, asi tak pět. Jsou mezi nimi i tací, kteří nemají odpad z čeho zaplatit.