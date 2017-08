Začátek školního roku stojí rodiče tisíce korun

Rakovník /INFOGRAFIKA/ - Desky na písmena a číslice, tužky, mazací tabulku s fixou, obaly na sešity, cvičební úbor a boty, švihadlo, látkové sáčky a vše podepsané. Tyto a další pomůcky nakupují v těchto dnech rodiče prvňáků. Seznamy dostali už před prázdninami na informační schůzce.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Jiří Sejkora

Nákup vychází včetně aktovky nejméně na tři tisíce korun, podle kvality pomůcek. Učitelé rodičům doporučují kupovat české výroby, dokonce i značku lepidla, protože s těmi nekvalitními žáci nemohou pracovat.

K tomu je třeba dále připočítat například čip na obědy, poplatek za školní družinu a zájmové kroužky.

Školy ale rodičům pomáhají a kromě učebnic a pracovních sešitů, dávají prvňákům některé pomůcky. Balíček v hodnotě dvě stě korun dostávají ve 3. ZŠ v Rakovníku a v ZŠ Mšec, která je součástí školy Bez Hranic.

„Každý rok je v něm něco jiného, ale jsou tam psací potřeby, například pero, tužka a pomůcky na výtvarnou výchovu, jako je modelína, voskovky,“ informoval zástupce ředitele 3. základní školy Tomáš Pavlíček.

Ve Mšeci si kromě balíčku prvňáci domů odnesou knihu první čtení, také za dvě stě korun. „Kromě toho dostanou stíratelnou tabulku s linkami a hadříkem. „Je to výborná pomůcka, kterou používají tři roky,“ řekla zástupkyně ředitele Hana Kvapilová.

Balíček za 200 korun dostanou rovněž žáci prvních ročníků ZŠ Jesenice. Obsahuje sešity, notýsek, náčrtník, štětce a další pomůcky.

Rodiče většinu pomůcek nakupují v těchto dnech. Třeba maminka prvňáčka, Martina Yeterová, balíček se školními potřebami včetně aktovky koupila s předstihem po internetu. „Vzala jsem to všechno při jednom,“ pochvalovala si nákup v e-shopu.

Levněji by mohli rodiče nakoupit na burzách školních pomůcek, ale ty zatím na Rakovnicku nejsou. „Ale určitě je to dobrý podnět. Jen by bylo dobré je dělat spíše na konci školního roku. Teď už mají rodiče většinou vše nakoupené,“ míní vedoucí Mateřského centra Paleček v Rakovníku Pavlína Jirkovská. Podle její zkušenosti si maminky vyměňují pomůcky prostřednictvím sociálních sítí. Typy na levné nákupy si dávají už na informačních školních schůzkách na konci roku.

Aktovky a batohy lze ale koupit v polovině září, tedy rok dopředu, na pravidelné podzimní dětské burze v Rudě. Použité aktovky a další pomůcky mohou rodiče odevzdat Úřadu práce v Rakovníku na oddělení hmotné nouze.