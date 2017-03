Žáci se ve škole opět učí pracovat s nářadím

Rakovnicko - Přitlouct hřebík nebo přiříznout prkénko patřilo ještě nedávno k běžným dovednostem každého člověka. Tyto základy se učily děti na druhém stupni základních škol v dílnách.

Ale s možností sestavit si svůj vzdělávací plán zájem o tento předmět postupně opadal a dříve dobře vybavené dílny osiřely. S ohledem na nedostatek zájemců o řemeslné obory ale tento předmět opět nachází své opodstatnění.

Například v Základní škole Mutějovice plánují vybudovat nové centrum technické dovednosti. Vznikne rekonstrukcí budovy dílen a cvičné kuchyně. V jedné z učeben by pak měly být počítače, v druhé 3D tiskárny různých velikostí. Děti si tak vlastně něco vytvoří na počítači a pak si to i vyrobí. Pro menší žáky budou k dispozici stavebnice s dřevěnými díly a s díly podobnými cihlám.

Součástí projektu je i dovybavení dílny například šroubováky, kleštěmi a kladivy, takže si žáci vyzkouší i práci s ručním nářadím. Naposledy se dílna vybavovala v polovině osmdesátých let. Náklady by měla pokrýt dotace z ministerstva školství.

„Novým technickým vybavením bychom chtěli žákům nabídnout další možnost vzdělávání, která v jiných školách třeba není, a tím do naší školy získat další žáky," dodal starosta obce Martin Pinka.

Řemeslo má zlaté dno

V ZŠ Lužná žáci rovněž dílny mají. Nyní se předmět jmenuje technické práce a učí ho plně kvalifikovaný pedagog Michal Bok. Je pro žáky šesté, osmé a deváté třídy. Zároveň tu funguje i kroužek mladý technik, kam chodí i prvňáci.

Škola dílnu vybavila z dotace už v předloňském roce. „Chceme tyto dovednosti rozvíjet, děti práce baví. Jen by měl mít předmět více hodin. Zatím je to jedna hodina týdně, což je málo k tomu, aby žáci stihli něco vyrobit," informovala ředitelka školy Miroslava Pechová. Žáci pracují s kovem, se dřevem i plasty.

Zájem o rukodělné práce roste i ve školách ve městě. Na 1. ZŠ v Rakovníku učí technické činnosti v rámci pracovního vyučování Martin Donát. Předmět žáci mají jednou za čtrnáct dní. Střídá se s ekologií. „Nyní sedmáci vyrábějí dřevěnou píšťalku. Před tím už zvládli dřevěného panáčka, větrníky, budku pro ptáky, menší děti na kroužku autíčko," řekl Martin Donát. Dílna je nově vybavena ručním i elektrickým nářadím na baterie, aby s ním mohli pracovat žáci i pedagogové při přípravě polotovarů.

Škola využila projektu, Řemeslo má zlaté dno. Problém je ale sehnat materiál, jako je dřevo. Celý předmět technické činnosti by se mohl pojmout jen s výkladem ve třídě a psaním poznámek do sešitů. Ale to by děti nebavilo, proto školy opět vybavují dílny. Na 1. ZŠ v Rakovníku se předmět učí asi šest let. Kroužky v rámci projektu Řemeslo má zlaté dno, fungují čtyři roky.