Žádné fronty v servisech se nekonají

Region - Povinnost mít zimní pneumatiky, končí už v pátek. Pneuservisy proto očekávají návaly řidičů až na konci března. Mnoho řidičů ale podle zkušeností servisů z ekonomických důvodů dojíždí starší zimní vzorek a na podzim se chystá koupit nové zimní pneumatiky. Nejen z tohoto důvodu, není v servisech takový nápor jako před zimou. Výjimkou jsou podle zjištění Deníku servisy, kde přezouvají pneumatiky třeba dopravní podniky či jiné firmy. V takových servisech je plno a řidiči se musí objednat dopředu.

To v menších servisech na Rakovnicku denně přezují zhruba dvacet aut. „Větší zájem je ale na podzim, kdy jsou zimní pneumatiky jasně dané vyhláškou. Nejvíce aut je tu v říjnu," informoval Miloš Opatrný za jednu z rakovnických provozoven. Cena služby je dána velikostí disku. Pohybuje se od 600 do 900 korun.

Všeobecně platí, že v menších servisech vám prohodí kola na počkání. „Máme tu tak pět, šest aut denně, někdy jen dvě. Lidé se u nás nemusí objednávat ani v dubnu. Čekají asi dvacet minut. Pokud je někdo objednaný na určitou hodinu, vezmeme ho přednostně," řekl Luděk Jankura z jiného servisu na Rakovnicku. Přezout plechový disk tady vyjde na 400, hliníkový 600 korun.

„Teď kola vyměníme bez objednání, za týden si zajistěte rezervaci," to vzkazují zástupci pneuservisů Berounska všem řidičům, kteří plánují výměnu zimních pneumatik v tomto týdnu. „S žádostí o výměnu pneumatik nyní přijíždějí dva až tři lidi denně," uvedl za berounský pneuservis Martin Boháč. Podle zkušeností z předchozích let očekává, že více lidí začne přijíždět, až se oteplí. „Do konce měsíce měníme pneumatiky na počkání, pak je lepší se objednat," radí Boháč.

Prakticky všichni provozovatelé či mechanici se shodují v tom, že situace je mnohem náročnější na přelomu října a listopadu, kdy začíná povinnost zimních pneumatik. Domnívají se, že je to především kvůli tomu, že s letními pneumatikami nejsou spojené žádné povinnosti a případné sankce. Podobné zkušenosti mají servisy i na Příbramsku.

„Teprve začínáme objednávat první zákazníky na začátek dubna. Zatím není o přezutí markantní zájem," vysvětlil vedoucí příbramské pobočky značkového pneuservisu Luboš Hoffman. Robert Koloušek z jiného pneuservisu dodává: „Když bývá konec března teplejší, někteří řidiči na letní gumy spěchají, aby si neničili ty zimní, ale to se letos nekoná." V některých letech se přezouvání na letní gumy protáhlo až do května, když dlouho nepřicházelo oteplení. Mnohem větší nával mívají autoservisy při přezouvání na zimní gumy. „Na podzim musíme prodlužovat pracovní dobu a zůstáváme v dílně pozdě do noci," říká Robert Koloušek. Přezutí pneumatik vyjde od 500 do 800 korun.

Ani v jenom z kladenských servisů v areálu bývalého pivovaru žádné fronty klienty nečekají. „Nestíháme přezouvat většinou na podzim, na jaře je to klidné. Nápor lidí se rozloží, takže nemusíme nikoho odmítat," řekl Petr Kudrna.

