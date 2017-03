Zákazníci čekají s pojízdnou prodejnou na lahůdky, ale i na to, aby si popovídal

Střední Čechy Jana Nová ze Zdeslavi u Čisté na Rakovnicku jezdí s pojízdnou prodejnou už téměř dvacet let. Za tu dobu zná nejen vesničky, kde zastavuje, ale i obyvatele a jejich životy v nich. Deník prodejnu na kolech zastihl v Kostelíku na Rakovnicku

Pojízdná prodejna v Kostelíku.Foto: Deník / Hoblíková Šárka

Jak často jezdíte s prodejnou právě na Rakovnicko?

Jednou týdně ve středu. Objíždíme Slabecko. Zastavujeme v Kostelíku, Modřejovicích, Svinařově, Rousínově, v každé vsi tak půl hodiny. Jezdíme ještě na Královicku a Čistecku.

Dvacet let to už je kus života. Neměli jste chuť s tím někdy skončit?

Napadlo nás to. Tržby už nejsou takové. Lidé na vesnicích ubývají. Já teď mám nějaké zdravotní potíže, tak jezdí syn s přítelkyní. Lidé mě po něm pozdravují a ptají se na mě. To je milé. Nemůžeme jen tak skončit už kvůli nim. Chtějí, abychom přijeli. Když za nimi jezdíte dvacet let, znáte i jejich životy a trápení. Když pak někdo zemře, je to smutné. Promítne se vám vše, co jste s nimi zažili.

Co jim vozíte?

Hlavně potraviny a to, co chtějí přivézt. Také drogerii, prací prášky, toaletní papír i léky. Když něco nutně potřebují, zavolají mi. Máme lahůdky, zákusky, zeleninu, mléčné výrobky, pečivo, mražená kuřata, filé, listové těsto i nanuky.

Není složité, vozit i potraviny, které rychle podléhají zkáze?

Já už přesně odhadnu, kolik toho za den prodám. Víc toho neberu. A lidé na zákusky a chlebíčky čekají. V létě hodně chtějí nanuky. Jsou to většinou starší lidé, ale nanuky milují. Děti jim udělají základní nákup ve městě, ale oni čekají právě na tyto lahůdky, ale také na to, aby si popovídali.

S jakým autem jezdíte?

Dříve to byla velká liazka. Teď máme sedm let iveco. Je to menší a stačí nám to. Některé vesnice odpadly. Vše je o penězích. Teď jsme ještě museli koupit elektronickou pokladnu.

Jezdit v pojízdné prodejně musí být náročné hlavně v zimě.

Ano. Dříve jsme jezdili do každé vesnice dvakrát, to znamená šest dní v týdnu. Teď jezdíme jedenkrát, což jsou tři dny. V obchodě se netopí, takže jsem byla od rána do večera v mrazu. Já jsem ale jezdila ráda. Nechtěla jsem stát celý den zavřená u nějakého stroje, byla jsem ráda s lidmi a venku.

Máte nabídky jezdit ještě v dalších vesnicích?

Teď zrovna chtějí, abychom zajížděli do vesnice u Blatna. Vždy se domlouvám dopředu, zda tam bude nakupovat alespoň pět nebo šest lidí. Nemůžeme jet pětadvacet kilometrů tam a zpět kvůli třem. Na dva měsíce to zkusíme a uvidíme, zda budou spokojeni. Zajížděli jsme i do Blatna, protože tam měl obchodník dovolenou.