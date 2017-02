Zastupitelé v březnu rozhodnou o Kauflandu

Rakovník- Rakovničtí zastupitelé budou v březnu znovu jednat o možnosti výstavby nového obchodního centra v Luženské ulici. Kaufland by měl stát v sousedství marketu Tesco.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Eva Kořínková

Společnost Bau Express, která má v Rakovníku zajišťovat jeho výstavbu podala žádost o připojení na místní komunikaci a na sítě, ale za zcela nových podmínek. Starosta města Pavel Jenšovský upozornil: „Ty nebyly v prosinci zastupitelstvu, které se rozhodlo stavbu nepodpořit, známy. Nová žádost mu tedy bude předložena na březnovém zasedání."

Připomeňme, že vedení města bude rozhodovat pouze o tom, zda investorovi umožní připojení na zdejší komunikaci a inženýrské sítě. Ne pak o samotné stavbě.

Pokud se vše potřebné podaří investorovi vyřídit a sehnat povolení, výstavba by mohla začít už v příštím roce.

„Můj názor na umožnění výstavby je velmi jednoduchý a od prosince se samozřejmě nezměnil. Zeptali jsme se velmi kvalifikovanou formou obyvatel Rakovníka, zda by další supermarket chtěli. Většinová odpověď byla kladná a za tohoto stavu věci, byť z toho, že by tu měl vyrůst další supermarket nejsem nadšený, jsem hlasoval pro. Základem demokracie je totiž to, že se menšina podrobí názoru většiny," vysvětlil svůj postoj k tématu, který už delší čas hýbe Rakovnickem, starosta Jenšovský.