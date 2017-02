Zavzpomínali na legendu a především na dobrého kamaráda

Nové Strašecí – V Novostrašeckém kulturním centru se představili Jiří Krampol, Luděk Sobota a další herci a zpěváci s pásmem písniček, povídek, scének a vyprávění a zavzpomínali na Miloslava Šimka. V zábavném pořadu ve stylu legendárních „Návštěvních dnů" Šimka a Grossmanna, se mimo již zmíněných herců představil imitátor Petr Jablonský a Adriana Sobotová a nejznámější písničky připomněli Viktor Sodoma, Jana Svobodová a Miluška Voborníková. Publikum po představení odměnilo účinkující velkým potleskem a v zákulisí si poté na své přišli i sběratelé podpisů.



Účinkující na Miloslava Šimka mají různé vzpomínky. Někteří se s ním i osobně setkali. Petr Jablonský na něj vzpomíná velice rád: „Nikdy jsem se s ním bohužel nesetkal. Nicméně už od mých deseti let mě provází jeho scénky ať už s Luďkem Sobotou, Jirkou Krampolem nebo i před tím s Jirkou Grossmannem. Takže ty scénky a dialogy umím dodneška nazpaměť. Luděk Sobota mě jednou požádal, jestli bych pana Šimka na jednom představení nezastoupil a vlastně od té doby jezdíme s pořadem Návštěva u Miloslava Šimka". Petr Jablonský také zmínil, koho rád imitujete a jestli někdy vzdal imitování nějaké osoby. „Samozřejmě že rád imituji všechny, některé více, jiné méně, ale většina komiků, které imituji, jsou vlastně mými vzory.

Například i Miloslav Šimek, Luděk Sobota, Felix Holzmann, Jirka Lábus s Oldřichem Kaiserem a další. To jsou všechno lidi, které dělám a kteří pro mě byli inspirací," přiznal Jablonský. Ale podle jeho zkušenosti jsou i tací, kteří se nedají imitovat na 100 procent. „Většinou včas poznám, že by to nebylo ono a postavu odložím. Nerad totiž chodím před lidi s něčím, co není úplně připravené," zkonstatoval Petr Jablonský.

„O vzpomínání na Slávka je celé to dnešní představení. Vzpomínám na něj v dobrém, i když jsem od něj odešel po patnácti letech, přesto jsem s ním dělal nejdéle ze všech jeho spolupracovníků. Slávek byl původní profesí učitel a dost mi organizoval život, což mi celkem vyhovovalo, protože já jsem poměrně pohodlný člověk. Takže když mě někdo organizuje, jsem rád, že to nemusím dělat já sám," vzpomínal Luděk Sobota. Dál si vybavil oblíbené role, které hrál ve filmu nebo v divadle. Tam hrál všechny role, které si sám napsal, takže se dá těžko říci, které mu byly nejmilejší. „Donedávna jsem hrál v divadle na Kladně Zdravý, nemocný, tak to jsem dělal velice rád. Na představení chodilo hodně lidí, ale bohužel už ho nehrajeme," zkonstatoval Sobota.

Jiří Krampol rád vzpomínal na Miloslava Šimka i na dobu, kterou s ním prožil. „Dělali jsme druh divadla, který mě bavil a který se v současné době nedělá. Některé věci se podařily, některé méně. Bylo to moc hezkých jedenáct let práce, která mě těšila, a od té doby jsem nic takového nezažil," řekl Jiří Krampol.

Viktor Sodoma se se Slávkem Šimkem znal daleko dříve, protože někdy v roce 1962 se jako student keramické školy v Bechyni dostal do Prahy, kde se zúčastnil hudební soutěže. Šimek s Grossmannem tenkrát pozvali na jeviště nějakého zpěváka, ten zazpíval, a buď se to povedlo, nebo ne. „No a mně se to povedlo a Slávek mi později řekl, ať s ním jdu na vojnu a tam jsme založili divadlo, což bylo velmi zábavné. Potom mě v roce 1975 pozval na angažmá do divadla Semafor a to byla úžasná doba, na kterou rád vzpomínám. Slávek se ke mně vždy zachoval velmi férově a pomohl mi, když jsem byl v průšvihu," uzavřel vzpomínání Viktor Sodoma.