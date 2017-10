Ze sklepa vybudují nové zázemí za miliony

Rakovník – Domov seniorů sídlící na rakovnickém Wintrově náměstí nabídne svým klientům opět o něco lepší a modernější prostředí. Tentokrát se přestavby dočkají sklepní prostory. Vznikne tu nová dílna, relaxační místnost i hygienické zázemí.

Peníze. Ilustrační foto. Foto: ČTK/ Petr Švancara

Náklady na rekonstrukci dnes nevyužitých prostor se předběžně odhadují na jeden milion a 800 tisíc korun bez DPH. Cena by měla pokrýt také náklady na veškeré vybavení místností. „Uvidíme, jaký bude výsledek zakázky. Na projekt jsme ale získali velmi slušnou dotaci, a to v maximální možné výši překračující dva miliony korun,“ uvedla mluvčí rakovnického městského úřadu Alida Štulajterová. Požadavek na finanční zastřešení projektu vznesla směrem k rakovnické radnici ředitelka Domova Markéta Grundmannová. Rada město ho schválila a rozhodla o vypsání zakázky.

Aktuálně se tak čeká na firmu, která by se do vypsané zakázky přihlásila a ujala se stavebních prací. Celkem jde o zbudování tří místností, které budou sloužit jak klientům denního stacionáře, tak Domovu s pečovatelskou službou.

Dílna pro kutily i klidné místo určené k relaxaci tak společně s novým hygienickým zázemím poskytnou seniorům opět o něco větší komfort.

Současné pohodlí klientům zabezpečuje vybavení za bezmála deset milionů korun. Nejen vhodný nábytek, ale i další zařízení v této hodnotě se do Domova seniorů pořizovalo před čtyřmi lety. V době, kdy se klienti stěhovali do bývalých prostor internátu Střední zemědělské školy Rakovník. K prvnímu listopadu to budou přesně čtyři roky od zahájení této rekonstrukce, která kapacitu tehdejšího Domova navýšila více než dvojnásobně. Na současných 88 lůžek.

Pro vedení rakovnického Domova seniorů je důležité, aby se jeho klienti cítili jako doma. K tomu má dopomáhat nejen možnost si stávající vybavení pokojů upravovat, například přemístěním nábytku, ale také si do něj přinést své osobní věci. Květiny a drobné dekorace jsou na pokojích samozřejmostí, byť se právě tato možnost stala začátkem letošního roku terčem výtek, jež vznesli někteří z návštěvníků. Ředitelka Markéta Grundmannová je tehdy odmítla. Přidali se k ní také samotní klienti.