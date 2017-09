Změnit na Rakovnicku zubaře je téměř nemožné. Nové pacienty nepřijímají

Rakovník – S bolestmi zubů, potřebou nové plomby či na preventivní prohlídku spěcháme do ordinací zubních lékařů. Těch je jen na Rakovnicku šestadvacet, z toho třiadvacet přímo v Rakovníku. Nové pacienty ale nepřijímá ani jediný. Proto si řada lidí svého zubaře drží i desítky let. Přestoupit totiž není kam.

Ilustrační foto.Foto: Deník

Kapacity praktických zubních lékařů jsou zkrátka plné. Stejně jako jejich ordinace, čemuž bohužel často odpovídá také úmorná čekací doba. Ta se v tom lepším případě pohybuje kolem jednoho až dvou měsíců. Čekat na kontrolu chrupu i téměř čtvrtrok ale není výjimkou.



Až tři měsíce předem se musí u své zubařky objednávat Jiřina Honsová. Když šlo ale o akutní zákrok, vyšla ji ošetřující lékařka vstříc. Stejně jako ostatní oslovení lidé z Rakovnicka, i ona je svojí zubařkou spokojená a chodí k ní už léta.



Stejně jako Ilona Grófová. Tak navštěvuje ordinaci jednoho praktického zubního lékaře už pětatřicet let a služby si chválí. „Vždycky, když mám nějaký problém, což se naštěstí často nestává, mi moje zubařka vyjde vstříc. Myslím si také, že problémy se zuby nemám právě proto, že mám dobrou zubařku. Neměnila bych, vlastně mě to ani nenapadlo,“ míní oslovená žena. A jak vnímá to, že noví pacienti takřka nemají šanci se k zubařům přihlásit? „Myslím, že každý si toho svého zubaře nakonec vždycky najde. Nebo spíš zubař si na nové lidi najde místo,“ dodala Ilona Grófová.



Někteří Rakovničané ale při výběru zubní ordinace volili spíše podle šancí se do ní dostat než podle osobních preferencí. To je případ Václava Kašpara: „Původně jsem chtěl jiného zubaře, blíž k mému bydlišti, ale nedostal jsem se. Vybíral jsem tedy spíš podle toho, kdo měl zrovna volno. K danému lékaři chodím už téměř deset let a jsem vesměs spokojený. Co je ale problém, že nikdo ze stávajících zubařů nebere nové lidi. Proto si myslím, že jich je málo.“



Málo zubních lékařů skutečně je. Podle statistik České stomatologické komory (ČSK) připadá na jednoho středočeského zubaře téměř dvoutisícovka pacientů. To je nejvyšší číslo hned po výsledku Ústeckého kraje. Oproti tomu v Praze je to o více než polovinu méně.



Problémem, který přispívá k nedostatku lékařů, a to nejen těch zubních, je také jejich věk. Ze statistik ČSK vyplývá, že nejčastější průměrný věk zubařů v republice se pohybuje kolem 60 až 64 let. Lékaři stárnou, odcházejí do důchodu nebo, stejně jako jejich mladší nástupci, za lukrativnější prací do velkých měst či zahraničí. Proto se nedostatek lékařů dnes týká až poloviny obcí v České republice.



Dobrou zprávou ale je, že stavy českých zubařů pomalu rostou. Žádané stabilní a lukrativní zaměstnání alespoň z části láká mladé lidi, kteří se zubařině po studiích rozhodnou věnovat. Před rokem v republice zakotvilo 351nových členů ČSK, třetinu z nich ale tvořili cizinci.



Česká města a obce trápí nejen nedostatek ošetřujících zubních lékařů, ale také zubních pohotovostí. Na Rakovnicku funguje jediná, a to vždy jen v sobotu od 8 do 12 hodin. Od července letošního roku je navíc její sídlo přesunuto z Masarykovy nemocnice v Rakovníku do ordinací sloužících lékařů. Může se tak snadno stát, že s akutním problémem budou muset pacienti dojet například do Mšece, Nového Strašecí či Křivoklátu.

S nepříjemnou bolestí zubů například o Vánocích je cesta za úlevou ještě delší. Službu o svátcích pro Rakovnicko zajišťují pohotovosti na Kladně. Jedna je soukromá, druhá přímo v areálu kladenské nemocnice.

„Na pohotovost jsem naštěstí nikdy nemusel. Vždycky jsem to vydržel až do pondělí. Když ale člověka chytne zub v neděli, tak to je potom malér,“ myslí si oslovený Václav Kašpar.