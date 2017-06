Zuzana Jahodová: Není pravda, že starého psa novým kouskům nenaučíte

Rakovník /FOTOGALRIE/ - Zuzana Jahodová je dlouholetá cvičitelka kynologie a členka Základní kynologické organizace (ZKO) v Rakovníku, která působí na Jilském kopci. Výcviku psů se věnuje už patnáct let. S tím, kdo ji k tomuto koníčku přivedl i jak to chodí se psy i jejich majiteli, se svěřila v následujícím rozhovoru.

Jak jste se k výcviku psů vlastně dostala?

Už odmala jsem od rodičů loudila svolení k tomu mít doma pejska. Když mi bylo 14, chodila jsem ke kamarádce do obchodu, kde s ní býval i její zlatý retrívr. Když jsem jednou přišla a uviděla tam navíc štěňátko, pochopitelně jsem se ho chtěla ujmout. Bylo ale kamarádky, tak mi sehnala ještě jedno a spolu jsme je pak chodili cvičit právě na cvičiště na Jilském kopci. Ostatní lidé, co nás u toho pozorovali, se chodili ptát, zda mohou přijít i se svým pejskem a přidat se k nám. Takhle to u mě vlastně celé začalo.



Takže vás k tomu přivedl váš úplně první pes?

Ano, přesně tak. Na výcvik jsme se spolu přihlásili v roce 2001 a členem výboru ZKO jsem se stala dva roky poté, kdy jsme zakládali základní výcvikovou skupinu. Ono ZKO je v Rakovníku asi od roku 1946, co se nám historicky podařilo dohledat, ale cvičiště, jaké tam je dnes, vznikalo až později a postupně. Dnes je areál oplocený a rozšířený o další dvě místa kousek dál v lese. U hlavního cvičiště je k dispozici klubovna, kantýna, přístřešek, odkládací kotce a samozřejmě i cvičební prostor, který je podle českých i mezinárodních norem uzpůsoben tak, abychom ho mohli využívat i na zkoušky.



Co všechno vlastně ZKO zájemcům o výcvik psa nabízí? Rozlišujete cvičební skupiny podle toho, s jakým k vám lidé přijdou psem?

Skupin máme hned několik, a to rozdělených podle toho, co se v nich cvičí. Funguje tu klub Agility, ty mají svoje výcvikáře a hodiny. Pak třeba takzvaní bulíci, ti cvičí s pejsky Bull sporty. Mají k dispozici stěnu, po které mohou psi skákat, kolejnice na tahání v postojích a další věci. Já třeba působím v oddílu Základní poslušnosti a socializace psů. Ten je určen především těm, kteří přijdou se štěňátkem a vůbec nemají jakékoli zkušenosti. Pak funguje ještě oddíl Sportovní kynologie, to už je pro páníčky, kteří by své psy chtěli připravit na zkoušky. Příprava zahrnuje trénování obrany, stopování v lese… každý si u nás zkrátka může vybrat podle toho, co zrovna pro pejska potřebuje.



Takže může přijít i úplný nováček a přidat se během roku?

Určitě. Máme vlastní webové stránky, kam se mohou všichni potenciální zájemci podívat. Najdou tam totiž vypsané všechny výcvikové skupiny i kontakty na ty, kteří je vedou. Všechno potřebné se tam dá zjistit a pak už je to na vzájemné domluvě kdo, do jaké skupiny a kdy přijde. Vůbec tedy nevadí, když k nám někdo přijde jako úplný laik. Nezkušený může být buď jen pejsek, nebo majitel, ale často jde o oba případy naráz. Oba se k nám mohou přijít zezačátku jenom podívat, rozkoukat se, a až potom si třeba zaplatit členství, nebo si to rozmyslet a znovu nepřijít. Zároveň mohou členové navštěvovat víc výcviků naráz, a to v různých klubech. Kdo je členem, chodí si pak zacvičit třeba i individuálně.

A co různorodé psí rasy, nevadí to při výcviku v jedné skupině?

Vůbec ne. Naopak je skvělé vidět, že vedle sebe cvičí holčička s čivavou i pán s vlčákem. Nezáleží nám na rase psa, ani na jeho věku. Jediná podmínka je, aby byl jeho páníček členem klubu a pes měl všechna potřebná očkování, která se u mladých psů provádějí. Chodit k nám tak můžou i děti se svým štěňátkem. Naše nejmladší členka je sedmiletá holčička, ale máme i starou gardu. O rasu psa nám vůbec nejde. Ne každý pes sice dokáže všechno, ale jde hlavně o to, jak k tomu přistupuje jeho majitel. Rozhodně neplatí, že starého psa novým kouskům nenaučíte. Osobně si navíc myslím, že rasa předurčuje chování psa tak z poloviny. Ta druhá záleží jen na tom, k čemu je pes od páníčka vedený.



Co je největší nešvar, kterého se u vás majitelé psů dopouštějí?

Jednou k nám přišel pán, který zaplatil a podal mi vodítko s tím, že chce psa vychovat. Takhle to ale nefunguje. Majitel psa vždycky musí spolupracovat, protože pes se naučí jen to, co se s ním naučí i jeho majitel. Také často vidím, že si lidé vybírají pejska podle toho, jak se jim vzhledově líbí, nebo jakého vidí v seriálech. Rasu by si ale měli volit hlavně podle toho, co chtějí s pejskem podnikat.



Vy sama tedy cvičíte pejsky základní poslušnosti a socializaci. V čem přesně to spočívá?

Říkáme si společenská plemena. A to proto, že pejsky učíme být ve společnosti. Takže jezdíme třeba na výlety, zvykáme pejsky na město, cizí psy i lidi. Jde tedy skutečně o základní poslušnost pejska, aby třeba při návštěvě hezky ležel nebo se nebál jezdit vlakem. To všechno také trénujeme. Skupinu teď vede Dan a Miluška Lukešovi. Já nyní bydlím v Praze, takže jim jezdím už jen pomáhat, když je potřeba.



Pomáháte třeba i s akcemi, které organizace každoročně pořádá?

Samozřejmě. Každoročně třeba pořádáme dětský den. Ten bude zrovna tuto neděli 18. června. Za mojí účasti jde už o šestý ročník, celkově jich bylo víc než deset. Vždycky je to opravdu hezká akce, hlavně pro děti. Připravujeme jim soutěžní stanoviště za odměny, překážkové dráhy i soutěž o nejhezčího voříška, kde hlasují sami návštěvníci. Pejsek ale není podmínkou, ten den je především pro děti. Minimálně jednou ročně jezdíme s pejsky také na tábory. Většinou jde o víkendový intenzivní výcvik, který pokaždé vede jiný výcvikář. Pro pejsky i jejich páničky je to přínosné v tom, že se cvičí mimo cvičiště, kde jsou zvyklí. Stává se totiž, že jim to pak spolu jinde nejde a pejsek nechce poslouchat. Kromě toho máme v průběhu roku několik zkoušek podle Národního zkušebního řádu. Také vedeme cani croos skupinu, což je běhání se psem na kšírách. Ti mají minimálně jednou ročně takové srandovní závody pro určité skupiny včetně dětí.