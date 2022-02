Nutnost jejího přijetí premiér Petr Fiala zdůvodnil přirovnáním k hasičům, jimž nelze odebrat stříkačky ani v situaci, kdy zrovna nehoří. Nebyl to zrovna přiléhavý obrat. Kdyby vzplál další oheň v podobě rizikovější mutace, je k dispozici nouzový stav podle krizového zákona. Ten je třeba přepsat zgruntu, ale novela se musí precizně připravit. Nyní však nebylo nutné spěchat. Omikron nemocnice neplní a proměnil sev běžné respirační onemocnění.

Jak „končíme“ s covidem

Také proto hodlá vláda téměř všechna opatření zrušit. Což příští týden udělá i v souvislosti s verdiktem Nejvyššího správního soudu, který její prosincová nařízení smetl se stolu. Tento rozsudek potvrdil, že právníci ministerstva zdravotnictví neumějí sepsat nařízení, jež by nekolidovala s platnou legislativou. Vzhledem k tomu, že se to s nimi táhne už přes rok, měli by konečně skončit a snažit se uplatnit někde v soukromém sektoru. Když budou vyrábět zmetky tam, zaplatí to jejich klient ze svého, nikoli všichni daňoví poplatníci.

Hysterii kolem covidu podtrhli demonstranti v okolí sněmovny, která rozhodovala o nových paragrafech. Pokud si vybíjeli svoje frustrace na pódiu a vypouštěli do davu slova jako svoboda, ústavnost, lidská práva, nic proti tomu. Sice lze s úspěchem pochybovat, že o jejich obsahu kdy skutečně přemýšleli, ale to je jen jejich věc, případně těch, kteří jim naslouchají.

Úplně jiná kapitola jsou občané, kteří přišli na Malostranské náměstí, aby vyhrožovali, útočili a šířili nenávist. Aby nikdo nepochyboval, na podporu svých úmyslů či naladění si s sebou vzali šibenice. Proti nim měli policisté nekompromisně zakročit a povinností politiků bylo dát jim na srozuměnou, že nic takového se v demokratické společnosti tolerovat nebude. Bohužel taková ráznost českému establishmentu chybí.

Binec, kam se podíváš

Můžeme chválit Petra Fialu za jeho diplomatické schopnosti. Dotáhl do konce dohodu s Polskem o Turówu, s níž vyjádřil spokojenost třeba hejtman Libereckého kraje Martin Půta (STAN). Obdobně premiér postupuje i ve vztahus prezidentem Zemanem. Během čtvrtečního setkání s ním se snažil obrušovat hrany. Předseda vlády má zajisté s hlavou státu mluvit, avšak to neznamená, že nemá být nekompromisní tam, kde si to okolnosti žádají.

Kancelář prezidenta republiky (KPR) podivně manipulovala se zprávou Bezpečnostní informační služby o kauze Vrbětice a skartovala i rozhodnutí o udělení státního vyznamenání Pavlu Rychetskému. Pokud není její osazenstvo s to pochopit, že překročilo pravidla, možná i zákon, má mu to dát vláda pocítit. Například dramatickým seškrtáním rozpočtu KPR.

Michal Koudelka už měl být dávno jmenován ředitelem BIS.A Fiala by se měl též vypořádat se šikanou bývalého ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů Michala Murína ze strany svého předchůdce. Pokud má komentátor Aktuálně.cz Martin Fendrych pravdu, když popisuje, jak Andrej Babiš z čistě osobních důvodů po Murínovi šel, není důvod váhat a nasazovat si diplomatické rukavičky.

Alenka v říši Instagramu

Ty by také měli nechat stranou cifršpioni, kteří budou prověřovat vášeň exministryně financí Aleny Schillerové pro sebeprezentaci za dva miliony. Vše, co neplatilo hnutí ANO a prokazatelně nesouviselo s agendou jí vedeného resortu, by měl stát po Schillerové vymáhat. Vlastně nechápu, proč částku ještě neuhradila. A už vůbec ne to, že dál vede poslanecký klub ANO.

Nejdůležitější zpráva týdne ovšem nezazněla. Na to, kde vláda ušetří minimálně 80 miliard korun v letošním rozpočtu, si musíme počkat. Až to bude venku, Fialův cit pro diplomacii se jí bude hodit.